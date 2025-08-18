Fallo judicial muestra la importancia de declarar el uso del vehículo al contratar el seguro

En su columna habitual en Aries, el abogado Napoleón Gambetta analizó un fallo judicial de un juzgado de General Roca, Río Negro, que da la razón a una aseguradora en un siniestro vial. El caso involucra a un vehículo que colisionó con una motocicleta. A pesar de que el conductor del vehículo tenía la póliza al día, el seguro se negó a responder.

El vehículo, que chocó a la motocicleta, tenía un seguro al día. Por ello, el conductor de la moto, que sufrió daños materiales en su vehículo, citó en garantía a la compañía de seguros del vehículo. El abogado Gambetta explicó que este procedimiento se usa de manera habitual para asegurarse una indemnización, porque por allí la persona que choca a otra no tiene recursos económicos.

El seguro, por su parte, argumentó "falta de legitimación" para no responder por el siniestro. El abogado Napoleón Gambetta explicó el motivo ya que el conductor del vehículo, que era su titular, no había declarado que usaba su auto como taxi. En otras palabras, "mentiste con eso, nunca me lo blanqueaste. Si en algún momento me contrataste como auto particular y después te volviste taxi, nunca me lo declaraste y por eso yo voy a excluir esta cobertura, no te voy a hacer esta cobertura, yo no tengo nada que ver en este juicio".

Otro de los argumentos de la aseguradora fue que el conductor "no tenía licencia de conducir profesional", sino una particular.

La cámara dio la razón a la aseguradora. El fallo judicial determinó que el riesgo se analiza en abstracto, no en concreto, y por eso el asegurado tiene la obligación de declarar el uso particular de su vehículo para que le calculen la prima y le den el seguro correcto. Un vehículo que se usa como taxi, al transportar personas y tener un uso más frecuente, tiene un riesgo mucho mayor a sufrir un siniestro vial. El riesgo para la aseguradora es más alto y, por lo tanto, la póliza es más cara, precisó.