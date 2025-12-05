El acusado expresó arrepentimiento y pidió disculpas a la familia tras ser declarado culpable como reincidente por tercera vez.
Quedó firme la participación de Grabois en la causa $LIBRA
La Corte Suprema desestimó los recursos de los acusados y permitirá que los inversores sigan como querellantes en la investigación por el presunto “rug pull”.Judiciales05/12/2025
La Corte Suprema de Justicia desestimó el planteo de las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos investigados por su presunta participación en el lanzamiento y posterior caída de $LIBRA, criptoactivo que fue difundido por una publicación del Presidente Javier Milei en la red social “X”
Los acusados buscaban apartar a un grupo de damnificados representados por el abogado y diputado Juan Grabois, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso de queja impulsado por la defensa de Novelli y Terrones Godoy no se dirigía contra una sentencia definitiva.
El expediente, cuya investigación está delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano, apunta a determinar si existió una maniobra de “rug pull” proceso en el que apunta a inflar artificialmente el valor de la criptomoneda y provocar luego su derrumbe, generando ganancias extraordinarias para los desarrolladores y pérdidas para miles de inversores.
En ese contexto, Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, una ciudadana bielorrusa se presentó ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi solicitando ser particular damnificada tras asegurar haber perdido US$1.768.079 por la movida generada por Milei quien en su momento dijo que avalaba el proyecto como motor para la economía argentina.
La disputa por la participación de los damnificados como querellantes viene escalando desde principios de año. En febrero de 2025, la jueza María Servini, que inicialmente intervino en la causa, había rechazado el pedido de tres inversores representados por Grabois y otros letrados.
Sin embargo, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y sostuvo que “la legitimación activa de los acusadores no depende de que esté probada la existencia del delito, sino del relato inicial que justifica la investigación.
Tras la negativa, la defensa insistió ante la Cámara de Casación, donde tras un nuevo revés fueron en queja hasta la Corte Suprema, argumentando arbitrariedad y violación del debido proceso. Los ministros del máximo tribunal rechazaron por unanimidad el planteo, dejando firme la participación de Grabois como querellante en la investigación.
Con el rechazo del máximo tribunal, el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver ahora si acepta la incorporación de Vitalievna como querellante y si hace lugar a su pedido de ampliar el embargo sobre los bienes Hayden Davis impulsor del proyecto, quien considero como “irrisorio” e “irracional” la actual confiscación, fijada en US$25.000
La mujer aceptó su culpabilidad por vender más de 4700 dosis de pasta base desde un comercio del barrio. La investigación se inició por una denuncia anónima.
Jubilaciones: Abogada explicó los alcances del fallo de la Corte por la movilidad de Macri
La abogada previsionalista Julia Toyos analizó el fallo que avaló la fórmula jubilatoria del gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que el perjuicio económico real es de apenas 2,6%.
Se realizó la audiencia preliminar del primer caso de juicio por jurado en distrito CentroJudiciales04/12/2025
Este miércoles se realizó la audiencia preliminar en una causa por un homicidio calificado ocurrido en la ciudad de Salta.
Dos acusados por el incendio en la Alcaidía General que causó lesionados y un muertoJudiciales03/12/2025
En el avance de la investigación, se logró individualizar a dos de los detenidos como sospechosos de haber iniciado un foco ígneo que causó 22 lesionados y 1 fallecido.
Un hombre de 32 años de Orán, Salta, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.