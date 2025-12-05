La Corte Suprema desestimó los recursos de los acusados y permitirá que los inversores sigan como querellantes en la investigación por el presunto “rug pull”.
Orán: intentó entregar drogas a un detenido dentro de un pan y la condenaron
La mujer de 29 años se presentó en la ex Comisaria 20 de Orán para llevar comida y otros elementos a un detenido.Judiciales05/12/2025
Una mujer de 29 años se presentó en la ex Comisaria 20 de Orán para llevar comida y otros elementos a un detenido.
Les entregó a los guardiacárceles los alimentos que llevaba, entre los que se encontraban dos panes tipo mignón, pero al momento de requisarlos el agente advirtió que tenían una contextura extraña. Abrió el pan y adentro encontraron dos envoltorios de plástico negro que contenían marihuana. Luego, cuando consultaron los antecedentes de la mujer en la base de datos, dio como resultado que tenía código negro por una causa judicial en su contra.
Héctor Fabián Fayos, juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, la condenó en juicio abreviado por ser autora del delito de suministro de estupefacientes agravado por ser realizado en un lugar de detención en grado de tentativa, y le impuso la pena de nueve meses de prisión de ejecución condicional. Durante dos años cumplirá reglas de conducta.
El acusado expresó arrepentimiento y pidió disculpas a la familia tras ser declarado culpable como reincidente por tercera vez.
La mujer aceptó su culpabilidad por vender más de 4700 dosis de pasta base desde un comercio del barrio. La investigación se inició por una denuncia anónima.
Jubilaciones: Abogada explicó los alcances del fallo de la Corte por la movilidad de Macri
La abogada previsionalista Julia Toyos analizó el fallo que avaló la fórmula jubilatoria del gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que el perjuicio económico real es de apenas 2,6%.
Se realizó la audiencia preliminar del primer caso de juicio por jurado en distrito CentroJudiciales04/12/2025
Este miércoles se realizó la audiencia preliminar en una causa por un homicidio calificado ocurrido en la ciudad de Salta.
Dos acusados por el incendio en la Alcaidía General que causó lesionados y un muertoJudiciales03/12/2025
En el avance de la investigación, se logró individualizar a dos de los detenidos como sospechosos de haber iniciado un foco ígneo que causó 22 lesionados y 1 fallecido.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.
El abogado Nicolás Martorell asumió al frente de la Secretaría de Gobierno municipal y Agustina Agolio presidirá las áreas de Turismo, Deportes y Cultura bajo una sola secretaría. Asimismo, Gonzalo Corral juró como nuevo coordinador de la Agencia Cultura Activa.
La Selección Argentina, ubicada en el Bombo 1 como cabeza de serie, conocerá hoy a sus rivales para el Mundial 2026 de 48 equipos. La Albiceleste, que no enfrentará a países de CONMEBOL, buscará un grupo "benévolo".
El sindicato asegura que habrá “abstención de tareas” en caso de que no sean depositados los sueldos en las líneas que aún no lo hicieron. “Si aparece la plata, salimos a trabajar”, dijo el vocero del gremio.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.