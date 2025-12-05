Orán: intentó entregar drogas a un detenido dentro de un pan y la condenaron

Una mujer de 29 años se presentó en la ex Comisaria 20 de Orán para llevar comida y otros elementos a un detenido.

Les entregó a los guardiacárceles los alimentos que llevaba, entre los que se encontraban dos panes tipo mignón, pero al momento de requisarlos el agente advirtió que tenían una contextura extraña. Abrió el pan y adentro encontraron dos envoltorios de plástico negro que contenían marihuana. Luego, cuando consultaron los antecedentes de la mujer en la base de datos, dio como resultado que tenía código negro por una causa judicial en su contra.

Héctor Fabián Fayos, juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, la condenó en juicio abreviado por ser autora del delito de suministro de estupefacientes agravado por ser realizado en un lugar de detención en grado de tentativa, y le impuso la pena de nueve meses de prisión de ejecución condicional. Durante dos años cumplirá reglas de conducta.