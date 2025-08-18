Salta: Una maestra usó un rebenque contra su colega y quedó grabado

Un video viral muestra a dos maestras de Santa Victoria Este en un lamentable incidente que generó preocupación. Quienes estaban en el lugar, en lugar de detenerlas, las alentaban a seguir la pelea.

violencia en santa victoria este

Un lamentable suceso de violencia  tuvo lugar en Santa Victoria Este, una localidad en el norte de Salta. Dos docentes, que se espera den un ejemplo de comportamiento, protagonizaron un incidente que quedó grabado por testigos.

En el video, publicado por el sitio Rivadavia te informa, se observa con claridad a una de las mujeres, una maestra, que golpea a su colega con un rebenque.

A las agresiones se suma que algunas personas que se encontraban en el lugar incitaban a la violencia.

En los últimos días, los hechos de violencia protagonizados por adolescentes se reflejan incluso en el comportamiento de los adultos.

