Condenan a seis años al ex fiscal de Bahía Blanca por proteger a narcos

El ex fiscal Alejandro Cantaro de Bahía Blanca fue condenado acusado de ser partícipe de una banda narcocriminal. Según el fallo, protegió y ayudó a miembros de la organización conocida como “Narcochetos 2” en la que estaba involucrado un sobrino.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Bahía Blanca sentenció a 6 años de prisión al ex fiscal general Alejandro Cantaro por haber protegido entre 2017 y 2018 a la banda dedicada al narcotráfico en esa ciudad.

En la audiencia de veredicto, los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco consideraron a Cantaro como partícipe primario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito atribuido.

A Cantaro, por entonces fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, se le atribuyó haber colaborado con los miembros de la banda “Narcochetos 2” y en particular a su sobrino Sebastián Gauna San Millán y a Facundo Texido, entre marzo de 2017 y abril de 2018.

Por su cargo, el ex fiscal era el encargado de investigar y perseguir estos delitos, pero en esta ocasión resguardó y ayudó a los miembros de la organización.

En el fallo, el tribunal también ordenó su detención, pero permanecerá en libertad hasta que la sentencia quede firme. Además, se le impuso la inhabilitación absoluta y especial de 10 años para ejercer cualquier tipo de cargo o función pública.

En 2023 Cántaro había sido absuelto por el TOCF bahiense, pero el nuevo fallo se dio ahora en el marco de un proceso de reenvío ordenado en diciembre pasado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó aquella resolución.

Antes de concluir con la audiencia, el Tribunal expresó: “Esta particular traición al mandato Constitucional no sólo compromete la credibilidad del sistema de justicia, sino que pervierte los fines mismos para los cuales fue investido de tan alta responsabilidad”.

Con información de Noticias Argentinas