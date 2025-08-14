El acusado ofrecía monedas virtuales a cambio de fotos íntimas. La investigación permitió identificarlo en Cipolletti y secuestrarle dispositivos electrónicos.
Condenan a seis años al ex fiscal de Bahía Blanca por proteger a narcos
Alejandro Cantaro ayudó a miembros de la banda “Narcochetos 2”, incluyendo a su sobrino, mientras estaba a cargo de investigar delitos de narcotráfico.Provincias14/08/2025
El ex fiscal Alejandro Cantaro de Bahía Blanca fue condenado acusado de ser partícipe de una banda narcocriminal. Según el fallo, protegió y ayudó a miembros de la organización conocida como “Narcochetos 2” en la que estaba involucrado un sobrino.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Bahía Blanca sentenció a 6 años de prisión al ex fiscal general Alejandro Cantaro por haber protegido entre 2017 y 2018 a la banda dedicada al narcotráfico en esa ciudad.
En la audiencia de veredicto, los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco consideraron a Cantaro como partícipe primario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito atribuido.
A Cantaro, por entonces fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, se le atribuyó haber colaborado con los miembros de la banda “Narcochetos 2” y en particular a su sobrino Sebastián Gauna San Millán y a Facundo Texido, entre marzo de 2017 y abril de 2018.
Por su cargo, el ex fiscal era el encargado de investigar y perseguir estos delitos, pero en esta ocasión resguardó y ayudó a los miembros de la organización.
En el fallo, el tribunal también ordenó su detención, pero permanecerá en libertad hasta que la sentencia quede firme. Además, se le impuso la inhabilitación absoluta y especial de 10 años para ejercer cualquier tipo de cargo o función pública.
En 2023 Cántaro había sido absuelto por el TOCF bahiense, pero el nuevo fallo se dio ahora en el marco de un proceso de reenvío ordenado en diciembre pasado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó aquella resolución.
Antes de concluir con la audiencia, el Tribunal expresó: “Esta particular traición al mandato Constitucional no sólo compromete la credibilidad del sistema de justicia, sino que pervierte los fines mismos para los cuales fue investido de tan alta responsabilidad”.
Con información de Noticias Argentinas
Jujuy: Confirmaron el hallazgo de restos de dos desaparecidos en casa del presunto asesino serialProvincias14/08/2025
La Fiscalía confirmó que los restos pertenecen a Jorge Anachuri y Sergio Sosa, y se prepara para ampliar la imputación contra Matías Jurado.
Vecinos destruyeron la garita policial donde ocurrió el hecho y Gendarmería intervino para contener la situación.
Posadas: un hombre mató a sus dos hijos e hirió gravemente a su pareja embarazadaProvincias12/08/2025
También lesionó a su cuñado. Luego, se quitó la vida. Las víctimas tenían 13 y 21 años, el mayor con una discapacidad.
Escobar pidió a Bullrich que reactive la División de Seguridad Ciudadana de PrefecturaProvincias12/08/2025
Tras el cierre decidido por el Ministerio de Seguridad, el municipio reclama la vuelta de los efectivos para mantener la seguridad en el partido.
Azafata de Aerolíneas Argentinas quedó detenida en Ezeiza por intento de contrabando de objetos de lujoProvincias12/08/2025
Entre los artículos incautados están cuatro relojes Rolex, 10 iPhones y joyas tasadas oficialmente en más de 58 millones de pesos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Histórico fallo: condenaron a cuatro cazadores que mataron un yaguareté en FormosaArgentina13/08/2025
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.