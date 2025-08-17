100 años celebró el Salta Polo Club

El Salta Polo Club celebró este fin de semana sus 100 años de vida institucional con un torneo de equitación que reunió a más de 130 jinetes de la provincia y de delegaciones de Jujuy y Tucumán. La actividad fue organizada por la subcomisión de salto del club y se desarrolló los días 15 y 16 de agosto, en el marco de los festejos por el centenario de una institución que nació de la unión entre miembros del Ejército y la sociedad salteña, y que continúa consolidándose como espacio deportivo y social.

La ceremonia contó con la participación de autoridades militares y provinciales. En representación del Regimiento de Caballería N° 5, el teniente coronel Mauricio Roberto D’Amico destacó la importancia histórica del club y el apoyo permanente del Ejército a sus actividades. Asimismo, subrayó el éxito de la convocatoria y la calidad del certamen, que tuvo como ganador de la categoría principal (jinetes de primera, salto de 1,30 mts) al salteño Matías Salim.

En nombre del Gobierno de Salta, estuvo presente el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, quien entregó premios y remarcó la relevancia del evento: “Venimos en representación del gobernador y de la ministra de Turismo y Deportes, dentro del Plan META, que busca incentivar y promover los talentos juveniles de la provincia. Nos honra acompañar a una institución que cumple 100 años y que abre sus puertas para potenciar el talento de los jóvenes salteños en un deporte como la equitación”.

El funcionario resaltó que el Plan META apunta a visibilizar y potenciar todas las disciplinas deportivas, culturales y tecnológicas, con el objetivo de proyectar a los jóvenes y convertirlos en referentes para sus pares: “Este torneo es un ejemplo más de cómo el deporte salteño se fortalece cuando articulamos entre clubes, Estado y comunidad”.

Con un alto nivel competitivo, gran concurrencia y la presencia de deportistas de la región, el Centenario del Salta Polo Club se consolidó como un acontecimiento que refuerza la identidad deportiva y social de la provincia.