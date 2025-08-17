100 años celebró el Salta Polo Club

Anfiteatro del Teleférico Ala Delta llevará el nombre de un reconocido grupo folclórico
Ángel Causarano anunció que en septiembre el anfiteatro del Teleférico Ala Delta llevará el nombre de un reconocido conjunto del norte salteño.
El Salta Polo Club celebró este fin de semana sus 100 años de vida institucional con un torneo de equitación que reunió a más de 130 jinetes de la provincia y de delegaciones de Jujuy y Tucumán. La actividad fue organizada por la subcomisión de salto del club y se desarrolló los días 15 y 16 de agosto, en el marco de los festejos por el centenario de una institución que nació de la unión entre miembros del Ejército y la sociedad salteña, y que continúa consolidándose como espacio deportivo y social.
La ceremonia contó con la participación de autoridades militares y provinciales. En representación del Regimiento de Caballería N° 5, el teniente coronel Mauricio Roberto D’Amico destacó la importancia histórica del club y el apoyo permanente del Ejército a sus actividades. Asimismo, subrayó el éxito de la convocatoria y la calidad del certamen, que tuvo como ganador de la categoría principal (jinetes de primera, salto de 1,30 mts) al salteño Matías Salim.
En nombre del Gobierno de Salta, estuvo presente el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, quien entregó premios y remarcó la relevancia del evento: “Venimos en representación del gobernador y de la ministra de Turismo y Deportes, dentro del Plan META, que busca incentivar y promover los talentos juveniles de la provincia. Nos honra acompañar a una institución que cumple 100 años y que abre sus puertas para potenciar el talento de los jóvenes salteños en un deporte como la equitación”.
El funcionario resaltó que el Plan META apunta a visibilizar y potenciar todas las disciplinas deportivas, culturales y tecnológicas, con el objetivo de proyectar a los jóvenes y convertirlos en referentes para sus pares: “Este torneo es un ejemplo más de cómo el deporte salteño se fortalece cuando articulamos entre clubes, Estado y comunidad”.
Con un alto nivel competitivo, gran concurrencia y la presencia de deportistas de la región, el Centenario del Salta Polo Club se consolidó como un acontecimiento que refuerza la identidad deportiva y social de la provincia.
El presidente del directorio, Ángel Causarano, confirmó que continúan las visitas gratuitas para chicos de escuelas y merenderos en el marco del mes de las infancias.
Para lograr unas bolas de fraile más saludables y livianas, la clave está en el método de cocción y en sustituir la manteca. Aquí tienes la receta y los pasos para hacerlas al horno.
A partir del caso de Julieta Prandi, la psicóloga y sexóloga Sabrina Ríos Minahk analizó cómo los estereotipos y la coerción se manifiestan en las relaciones de pareja.
El operativo se realizará del lunes 18 al viernes 22 de agosto en el horario de 8.30 a 13. Se atiende por turnos que deben pedirse vía WhatsApp. Se solicita respetar las condiciones pre-quirúrgicas para prevenir riesgos.
En el marco de la celebración por el Día de las Infancias, la educadora y artista salteña, Mily Ibarra, reflexionó sobre la importancia del juego como un derecho fundamental.
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.
El gremio resolvió “reorganizarse por escuelas, elegir delegados y mantener una asamblea en estado permanente", precisó Victoria Cervera, en diálogo con Aries.