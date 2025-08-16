Australia da un golpe histórico y derrota a Sudáfrica en Ellis Park

El combinado argentino sueña con romper una racha negativa ante su gente y arrancar con el pie derecho ante los temibles neozelandeses.
Australia protagonizó una remontada histórica y venció a Sudáfrica 38-22 en la primera fecha del Rugby Championship.
El triunfo tiene un valor aún mayor: los Wallabies lograron su primera victoria en Ellis Park desde 1963.
Los Springboks dominaron por completo el primer cuarto del encuentro. Kurt-Lee Arendse abrió el marcador apenas a los dos minutos con un try por la punta, seguido por André Esterhuizen y el capitán Siya Kolisi, que estiraron la ventaja local a 22-0. Todo parecía indicar que Sudáfrica consolidaría su superioridad en casa.
Sin embargo, la fragilidad defensiva que ha afectado a los campeones del mundo esta temporada comenzó a aparecer.
Australia logró romper el cero a los 28 minutos, cuando Dylan Pietsch apoyó tras una excelente jugada colectiva que tuvo a James O’Connor como iniciador. Con ese try, los visitantes recobraron confianza y empezaron a marcar el ritmo en la segunda mitad. Harry Wilson lideró la reacción con dos tries, mientras Joseph-Aukuso Suaalii y Max Jorgensen capitalizaron errores sudafricanos para sellar la remontada. Tom Wright, a cinco minutos del final, coronó la histórica victoria con un try tras aprovechar una desinteligencia en el ataque local.
El partido fue un verdadero vaivén de emociones: Sudáfrica comenzó con intensidad, buscando demostrar su poderío, pero Australia supo aprovechar las imprecisiones y la presión acumulada sobre los Springboks. El segundo tiempo fue dominado por los Wallabies, que demostraron un juego rápido y eficiente en contraataques, dejando sin respuestas a los anfitriones.
Con esta victoria, Australia no solo sumó puntos valiosos en el Rugby Championship, sino que además rompió una sequía de 60 años sin ganar en Ellis Park frente a Sudáfrica, consolidando un triunfo histórico que quedará en la memoria de los aficionados del rugby mundial.
Al finalizar el histórico partido, el pilar australiano James Slipper destacó la magnitud del triunfo: “Esta victoria es un logro indiscutible. Han pasado más de 60 años desde que los Wallabies triunfaron en Johannesburgo. Trabajamos duro y teníamos confianza en nosotros mismos”. Con estas palabras, se reflejó la satisfacción de un equipo que escribió una página inolvidable en su historia.
Con Información de Noticias Argentinas
El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda.
El “Calamar” se llevó los tres puntos con un doblete de Ronaldo Martínez. Ambos equipos cerraron el partido con 10 jugadores cada uno.
Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo clave en casa
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.
El próximo lunes ante Central Norte de Salta visitará a Nueva Chicago en Mataderos. El Tribunal de Disciplina de AFA dio a conocer, a través de su boletín oficial, las resoluciones relacionadas con los incidentes ocurridos en el partido ante Almirante Brown y confirmó que el choque entre los "cuervos"y el "torito" se jugará con asistencia de público locaL
El comunicado de Godoy Cruz tras la pelea entre sus hinchas con la policía brasileña en Belo HorizonteDeportes15/08/2025
"Queremos que nuestra casa sea un ejemplo de respeto y que la fiesta sea tan grande como el amor que sentimos por nuestra institución”, informó la institución mendocina. El desquite será la semana que viene, en Cuyo.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Ángel Causarano, director de Complejo Teleférico Salta brindó detalles de los festejos que prepara el establecimiento para niños y niñas de la provincia. Shows de dinosaurios, pintacaritas, regalos y sorteos, entre las actividades para el domingo.
En el marco de la celebración por el Día de las Infancias, la educadora y artista salteña, Mily Ibarra, reflexionó sobre la importancia del juego como un derecho fundamental.
