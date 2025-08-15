El padre Raúl Méndez brindó una reflexión sobre la celebración del Milagro, en un contexto marcado por una ideología que promueve el individualismo.
“El Día de las Infancias no es el juguete”
En el marco de la celebración por el Día de las Infancias, la educadora y artista salteña, Mily Ibarra, reflexionó sobre la importancia del juego como un derecho fundamental y el valor del tiempo de calidad que los adultos deben dedicar a los niños.
“El jugar siempre ha sido algo mayor que estar con el juguete simplemente. Ponerse a jugar es darle tiempo también al otro, esto de ir a la plaza, arreglarme para ir a jugar, para ir al teatro, tiene todo ese movimiento que nos propone como adultos, ofrecerle ese tiempo al niño”, expresó en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries.
La educadora hizo referencia a la reconocida canción de María Elena Walsh, “Quiero tiempo”, para ilustrar la necesidad de un “tiempo no apurado”. “Ahí el juguete va a tener otra dimensión, no va a ser solamente lo pasivo, sino que va a ser interactivo, receptivo, donde, por ejemplo, la silla se transforme en una montaña, y allí se propone todo lo creativo”, señaló.
Ibarra también resaltó que el derecho al juego es algo que debe promoverse, desde la educación y cada espacio en el que los niños y niñas transitan.
“No nos olvidemos que hay niños que están en hogares, que no tienen su familia cercana, que por no reciben un juguete. Entonces no solamente el juguete tiene que ser el día de las infancias, el día de las infancias puede ser ir también a jugar con otros”, cerró.
El especialista en derecho internacional analizó la realidad del país vecino a instancias de que, el domingo próximo, celebrará sus elecciones presidenciales. Aseguró que existe una sociedad fragmentada.
El histórico formador del Club Social Parque tenía 83 años y fue clave en las carreras de Riquelme, Tevez, Paredes y Mac Allister, entre muchas otras figuras.
El legado de San Martín tras la formación militar en Europa
La historiadora Laura Colivadiño recordó cómo su experiencia en las guerras napoleónicas moldeó al hombre que transformó la independencia del Río de la Plata.
Fieles celebran a la Virgen de Urkupiña con gratitud y devoción
Devotos compartieron cómo la fe en la patrona les acompañó en momentos difíciles y cómo agradecen salud, trabajo y familia.
Procesión de la Virgen de Urkupiña: piden a los fieles esperar en Campo La Cruz
El padre Javier Mamaní pidió a los devotos esperar la llegada de la imagen en Campo La Cruz para iniciar la procesión.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Fuerza Pátria busca polarizar la elección de octubre próximo bajo el binomio de dos modelos opuestos del país, quienes apoyan al gobierno de Javier Milei y quienes lo enfrentan. Para eso antes, deberán ponerse de acuerdo en qué candidatos ofrecerán.
Urtubey llamó a definir candidaturas de Fuerza Patria por competitividad electoral
El precandidato a la Cámara Alta nacional insistió en que Fuerza Patria debe priorizar un proyecto con volumen político y propuestas claras para Salta.