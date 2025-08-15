El legado de San Martín tras la formación militar en Europa

A días del 17 de agosto, fecha en que se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de José de San Martín, en su columna por Aries, la historiadora Laura Colivadiño recordó la importancia del Libertador como líder militar y político.

Según Colivadiño, San Martín se formó en Europa, participando en los primeros conflictos de la guerra napoleónica y en la defensa de España ante la invasión de Napoleón, experiencia que moldeó su visión estratégica y liderazgo.

Al llegar al Río de la Plata junto a su amigo Alvear, se incorporó a un contexto donde la revolución había perdido impulso bajo el Primer Triunvirato, iniciando la organización de la Logia Lautaro, un grupo secreto que impulsaba ideales de independencia y república, y que terminaría provocando cambios decisivos en 1812.

Colivadiño subrayó además que San Martín supo reconocer el valor de otros líderes de la independencia, como Manuel Belgrano, apoyándolo incluso tras sus derrotas en el norte, y consolidando su proyecto de patria grande pese a los intereses conservadores y centralistas de Buenos Aires.

La historiadora destacó que, más allá de sus victorias militares, como el triunfo de San Lorenzo, San Martín se caracterizó por su visión estratégica, su respeto hacia los compañeros de armas y su compromiso con la independencia, dejando un legado que trascendió las fronteras del territorio argentino.