Barbarán, sobre las elecciones en Bolivia: “El que asuma la va a tener fea”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el especialista en derecho internacional, Gustavo Barbarán, analizó la situación de Bolivia a instancias de que ese país celebrar sus elecciones presidenciales este domingo próximo.

“Samuel Doria es un socialdemócrata, mientras que Jorge ‘Tuto’ Quiroga es macrista, a grandes rasgos, este es más o menos el perfil de los principales candidatos”, describió.

Sin embargo, Barbarán consideró que, quien sea electo presidente, deberá enfrentar una situación social y económica más que difícil.

“El que asuma la va a tener muy fea. Probablemente el que gane tendrá ganas de cambiar nuevamente la constitución”, señaló Barbarán.

En tanto, consideró que los gobiernos anteriores cometieron un “error histórico” al consagrar como plurinacional al Estado boliviano.

“Fragmentó una sociedad que ya venía fragmentada. Es un país que, en el fondo, es mestizo. Esto es algo que Linera y Morales no vieron; creo que la sobrecarga ideológica produce esto. La plurinacionalidad produjo esto”, finalizó.