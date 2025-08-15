Méndez: "El Milagro nos enseña la manera de vivir mejor"

En el marco del Milagro 2025 y a un mes de la procesión, el padre Raúl Méndez reflexionó sobre el significado de esta celebración en un contexto social marcado por ideologías que promueven el individualismo.

“A esta crisis económica que es endémica, crónica, se le ha sumado una crisis de convivencia. Se ha instalado el choque, el insulto, hay una nueva ideología que promueve la negación de la solidaridad, promueve el individualismo. La experiencia del Milagro es lo contrario”, expresó en diálogo con ‘Desafío, por Aries.

El sacerdote destacó el accionar de los voluntarios que asisten a los peregrinos y el trabajo coordinados de las distintas instituciones en la logística, ante discursos de odio, considerando que es “la gran enseñanza del Milagro”.

"Un cristiano no puede tener un discurso de odio, ni un discurso individualista, ni falto de solidaridad", enfatizó.