Adolescente de 16 años murió en pelea callejera en Solidaridad

El enfrentamiento entre dos grupos antagónicos, que dejó sin vida a un adolescente de 16 años, sucedió alrededor de las 22:00 del lunes.

Vecinos del lugar, en su enojo por el asesinato, se manifestaron en la Av. Pontussi. El comisario Cari, presente en el lugar, confirmó, al sitio Noticias Norte Salta, la muerte del adolescente y afirmó que se busca al o los causantes del hecho. Según las primeras informaciones brindadas por los vecinos, el ataque se produjo durante un enfrentamiento.