Adolescente de 16 años murió en pelea callejera en Solidaridad

Cuatro heridos y tres detenidos tras violenta pelea en “Club Norte”
El enfrentamiento incluyó el uso de armas blancas y golpes a puño limpio. La policía intervino rápidamente y detuvo a dos mayores y un menor involucrados en el incidente.
El joven, vecino de barrio La Paz, fue apuñalado, lo que provocó una manifestación en reclamo de justicia. La policía investiga para dar con los responsables del crimen.
El enfrentamiento entre dos grupos antagónicos, que dejó sin vida a un adolescente de 16 años, sucedió alrededor de las 22:00 del lunes.
Vecinos del lugar, en su enojo por el asesinato, se manifestaron en la Av. Pontussi. El comisario Cari, presente en el lugar, confirmó, al sitio Noticias Norte Salta, la muerte del adolescente y afirmó que se busca al o los causantes del hecho. Según las primeras informaciones brindadas por los vecinos, el ataque se produjo durante un enfrentamiento.
En menos de 24 horas, la Policía encontró dos personas fallecidas en la Ruta Nacional 86. Se activaron investigaciones exhaustivas para esclarecer las circunstancias. Durante el domingo, hubo también un incendio con victima fatal.
Fuentes policiales indicaron que, a unos 15 kilómetros al este del lugar del primer hallazgo, se encontró otro cuerpo que podría estar relacionado con el mismo hecho.
Las causas del trágico hecho ocurrido en la madrugada aún no han sido reveladas. Se abrió una investigación.
El procedimiento fue anoche en avenida Reyes Católicos y Samson de Capital. Fue en el marco de un desorden registrado durante un encuentro futbolístico. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Aprehendieron a un hombre que había robado 32 cajas de lápices de colores en un supermercado.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.