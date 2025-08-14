Urtubey: “Está en peligro el futuro de los argentinos”

El Dr. Juan Manuel Urtubey, ex Gobernador de la provincia, regresó a Cara a Cara, luego de haber anunciado en el programa su candidatura a Senador Nacional, para dialogar con Mario Ernesto Peña, sobre sus intenciones firmes de llegar al Senado de la Nación.

Si bien lo complejo es ponerse de acuerdo en quiénes serán los candidatos, Urtubey definió la elección como un escenario sencillo. "Votamos dos modelos de país distintos", dijo y agregó, "aquellos que creen que lo que hace este gobierno debe continuar, votarán a los candidatos de Milei; y aquellos que crean que hay que parar este ajuste salvaje, deberán votar a la oposición".

El ex Gobernador aseguró que la única fuerza política que planteó con caridad su oposición a Milei fué Fuerza Pátria.

Ante la consulta de qué es Fuerza Patria, dijo que es la expresión de un peronismo que supere las viejas diferencias del pasado. "Es cómo construimos una unidad hacia adelante pensando en el modelo de país que queremos". En ese sentido, Urtubey explicó que con las fracciones del peronismo por separado no alcanza. "Hay que construir una verdadera unión nacional", expresó.

Por último, advirtió que no solo está en riesgo la calidad de vida de los argentinos, dijo que "está en peligro el futuro de la Argentina".