Urtubey: “Está en peligro el futuro de los argentinos”

El mandatario salteño criticó el centralismo porteño y lamentó la falta de representación de la provincia en la Cámara Alta nacional.
Fuerza Pátria busca polarizar la elección de octubre próximo bajo el binomio de dos modelos opuestos del país, quienes apoyan al gobierno de Javier Milei y quienes lo enfrentan. Para eso antes, deberán ponerse de acuerdo en qué candidatos ofrecerán.Cara a Cara14/08/2025
El Dr. Juan Manuel Urtubey, ex Gobernador de la provincia, regresó a Cara a Cara, luego de haber anunciado en el programa su candidatura a Senador Nacional, para dialogar con Mario Ernesto Peña, sobre sus intenciones firmes de llegar al Senado de la Nación.
Si bien lo complejo es ponerse de acuerdo en quiénes serán los candidatos, Urtubey definió la elección como un escenario sencillo. "Votamos dos modelos de país distintos", dijo y agregó, "aquellos que creen que lo que hace este gobierno debe continuar, votarán a los candidatos de Milei; y aquellos que crean que hay que parar este ajuste salvaje, deberán votar a la oposición".
El ex Gobernador aseguró que la única fuerza política que planteó con caridad su oposición a Milei fué Fuerza Pátria.
Ante la consulta de qué es Fuerza Patria, dijo que es la expresión de un peronismo que supere las viejas diferencias del pasado. "Es cómo construimos una unidad hacia adelante pensando en el modelo de país que queremos". En ese sentido, Urtubey explicó que con las fracciones del peronismo por separado no alcanza. "Hay que construir una verdadera unión nacional", expresó.
Por último, advirtió que no solo está en riesgo la calidad de vida de los argentinos, dijo que "está en peligro el futuro de la Argentina".
El gobernador Gustavo Sáenz expuso la "demagogia" de los políticos y propuso una solución audaz para mejorar la mínima de las jubilaciones.
El mandatario provincial aseguró que el pueblo salteño plebiscitó su gestión y los resultados de las últimas elecciones de mayo son un ejemplo de la aprobación.
El gobernador, Gustavo Sáenz, se refirió a la relación con el Gobierno nacional y las acusaciones de traición. El mandatario lamentó que, a pesar de su apoyo, fue víctima de agravios y difamaciones de los legisladores libertarios.
El gobernador Gustavo Sáenz elogió la figura del senador salteño, a quien calificó como un político con madurez y prudencia, que ha entendido "el mensaje de la gente".
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.