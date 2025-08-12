Escobar pidió a Bullrich que reactive la División de Seguridad Ciudadana de Prefectura

El municipio de Escobar expresó su “profunda preocupación” por la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de cerrar la División de Seguridad Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina que operaba en ese distrito desde 2016 y solicitó formalmente a la ministra Patricia Bullrich que revierta la medida.

La dependencia, integrada por 75 efectivos y móviles, patrullaba todo el partido y cubría puntos estratégicos en articulación con la Policía Bonaerense y las fuerzas locales.

“Esta acción del gobierno nacional es una agresión hacia todos los escobarenses, pero nosotros respondemos agresión con gestión”, señaló el municipio en un comunicado.

Asimismo, las autoridades locales remarcaron que continuarán trabajando para “garantizar el derecho fundamental a la seguridad ciudadana de todos los vecinos y vecinas de Escobar”, a pesar del recorte en la presencia de fuerzas federales.

Con información de Noticias Argentinas