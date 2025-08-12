Escobar pidió a Bullrich que reactive la División de Seguridad Ciudadana de Prefectura

Posadas: un hombre mató a sus dos hijos e hirió gravemente a su pareja embarazadaProvincias12/08/2025
También lesionó a su cuñado. Luego, se quitó la vida. Las víctimas tenían 13 y 21 años, el mayor con una discapacidad.
Tras el cierre decidido por el Ministerio de Seguridad, el municipio reclama la vuelta de los efectivos para mantener la seguridad en el partido.Provincias12/08/2025
El municipio de Escobar expresó su “profunda preocupación” por la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de cerrar la División de Seguridad Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina que operaba en ese distrito desde 2016 y solicitó formalmente a la ministra Patricia Bullrich que revierta la medida.
La dependencia, integrada por 75 efectivos y móviles, patrullaba todo el partido y cubría puntos estratégicos en articulación con la Policía Bonaerense y las fuerzas locales.
“Esta acción del gobierno nacional es una agresión hacia todos los escobarenses, pero nosotros respondemos agresión con gestión”, señaló el municipio en un comunicado.
Asimismo, las autoridades locales remarcaron que continuarán trabajando para “garantizar el derecho fundamental a la seguridad ciudadana de todos los vecinos y vecinas de Escobar”, a pesar del recorte en la presencia de fuerzas federales.
Con información de Noticias Argentinas
También lesionó a su cuñado. Luego, se quitó la vida. Las víctimas tenían 13 y 21 años, el mayor con una discapacidad.
Entre los artículos incautados están cuatro relojes Rolex, 10 iPhones y joyas tasadas oficialmente en más de 58 millones de pesos.
Deyanira Aylén Vázquez tenía 27 años. La Policía investiga si se trató de un femicidio.
La Policía encontró bolsas con restos humanos en un basural cercano a la casa donde habrían asesinado a la joven. Los acusados siguen detenidos y la hipótesis principal es un femicidio.
Una niña, un sacerdote, un monaguillo y varios fieles debieron ser asistidos tras intoxicarse por una fuga de monóxido de carbono en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio Quirno Costa.
El trágico accidente ocurrió el viernes en la localidad de Loncopué. Personal de tres hospitales participaron en el intento desesperado por salvar su vida.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
El gobernador encabezó una mesa de trabajo con mujeres líderes de distintos ámbitos para escuchar sus propuestas y visiones. En el encuentro se abordaron temas como la situación de los jubilados, de las personas con discapacidad y la salud mental, entre otros.