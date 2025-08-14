Jujuy: Confirmaron el hallazgo de restos de dos desaparecidos en casa del presunto asesino serial

El fiscal regional Guillermo Beller confirmó en conferencia de prensa que los restos encontrados en la casa de Matías Jurado, quien se encuentra detenido bajo la sospecha de ser un asesino serial, pertenecen a dos de los cinco hombres que fueron denunciados como desaparecidos en San Salvador de Jujuy.

“Tuvimos antes de lo que esperábamos los primeros dos resultados. Ha dado positivo para el señor (Jorge Omar) Anachuri y para el señor (Sergio Alejandro) Sosa, dos de los cinco desaparecidos, que ahora sí ya tenemos su ADN en el lugar de los hechos. Entendemos que es significativo para la causa”, sostuvo el fiscal.

Con este dato, la Justicia ya puede acusar formalmente a Jurado por dos homicidios agravados y no descartan que se agrave la imputación en los próximos días.

Excavaciones en la “casa del horror”: llega un equipo forense de elite

La próxima semana, la investigación tendrá un capítulo clave: comenzarán las excavaciones en la casa de Jurado. El operativo contará con la colaboración de un equipo de antropólogos forenses de Buenos Aires, considerado entre los mejores del mundo.

El fiscal explicó que el inicio de las tareas dependerá de los especialistas y de las condiciones climáticas: “Son ellos quienes analizan si el primer día hacen tareas de campo, si se acomodan y empiezan el martes, si va a ser durante la semana. También depende de las condiciones climáticas, si llueve o no, o sea, que puntualmente es algo que lo deciden ellos”.

Además, ya trabajaron en el lugar un entomólogo (especialista en insectos en restos óseos) y personal de Gendarmería con un georadar, un instrumento único en el país que permite detectar movimientos recientes en el suelo y localizar elementos extraños hasta dos metros y medio de profundidad.

“La idea es ir haciendo la marcación, hoy con ellos, para que cuando llegue el equipo profesional, comenzar con las excavaciones, poder ver cuáles son las zonas que nos han marcado que pueden tener alguno de estos elementos”, concluyó Beller.

Jurado pidió hablar con el fiscal y esperan su declaración

En medio de la conmoción, Matías Jurado solicitó hablar personalmente con el fiscal Beller. El encuentro está previsto para este viernes a las 17 en el Establecimiento Penitenciario N°1 del barrio Gorriti.

“En el día de la fecha llegó al Ministerio Público de la Acusación una carta de él pidiendo personalmente hablar conmigo en el penal. Nos enteramos hace horas. Por supuesto que vamos a acceder, entendemos que en principio va a ser el día viernes”, confirmó el fiscal.

Por otro lado, las pericias psicológicas a Jurado concluyeron el martes. “Las entrevistas que fuimos haciendo con el licenciado del Ministerio Público de la Acusación son para determinar el perfil de él y que el perfil nos lleve a contextualizar la causa y a poder determinar también un móvil, que hasta el momento no lo tenemos”, explicó Beller. El informe será incorporado al expediente.

Cómo sigue la causa

El hallazgo de ADN de Sosa y Anachuri en la casa de Jurado representa un avance clave para la investigación. Hasta ahora, el acusado estaba imputado solo por el homicidio agravado de Anachuri, pero la evidencia genética obliga a la Justicia a reformular la acusación y sumar un segundo crimen.

“Con esta evidencia ya hablamos de un segundo hecho, con lo cual va a cambiar la calificación legal también. Una vez que recolectamos y podemos plasmarlo en el legajo investigativo, se va a proceder cuando consideremos correspondiente y estemos en condiciones, una segunda audiencia en la cual se le amplía la imputación porque solo se lo había imputado por un homicidio y ya tenemos elementos para hacerlo por dos”, explicó Beller.

El fiscal aclaró que no descartan a los otros tres desaparecidos y que siguen analizando perfiles genéticos: “No hemos descartado a los otros tres y no hemos hablado con sus familias, para no generar un falso mensaje. Solamente avisamos a las familias de los dos positivos. No significa que los otros tres hayan sido descartados, tenemos varios perfiles para seguir analizando, porque es mucho el material que hemos recolectado”.

Quiénes son las víctimas confirmadas

Jorge Omar Anachuri (68 años)

Desapareció el 25 de julio. Tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo. Fue visto por última vez en la calle Perú, barrio Mariano Moreno. 1,80 m, contextura robusta, tez trigueña, cabello blanco, posiblemente con barba. Ojos marrones. Vestía campera negra.

Sergio Alejandro Sosa (25 años):

Se perdió en Barrio Coronel Arias. 1,55 m, delgado, tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos desviado (esotropía). Se desconoce cómo vestía al momento de desaparecer.

Los otros desaparecidos que busca la Justicia

Miguel Ángel Quispe (60 años): 1,80 m, tez blanca, delgado, cabello ondulado corto negro con canas, cicatriz en la nuca y el cuero cabelludo.

Juan Carlos González (60 años): 1,75 m, tez trigueña, delgado, cabello corto negro, cicatriz en cejas y nariz. Vestía campera bordo, remera amarilla, pantalón deportivo azul con escudo de AFA y zapatillas grises.

Juan José Ponce (51 años): 1,50 m, delgado, cabello corto con canas. Vestía chaleco azul, buzo beige, pantalón gris oscuro y gorra roja.

Con información de TN