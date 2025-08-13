Detienen a ex policía acusado de abusar de un menor en Córdoba

Posadas: un hombre mató a sus dos hijos e hirió gravemente a su pareja embarazadaProvincias12/08/2025
También lesionó a su cuñado. Luego, se quitó la vida. Las víctimas tenían 13 y 21 años, el mayor con una discapacidad.
Vecinos destruyeron la garita policial donde ocurrió el hecho y Gendarmería intervino para contener la situación.Provincias13/08/2025
Un Policía retirado fue acusado de abusar sexualemente de un menor de edad y fue detenido en las últimas horas. Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió este lunes 11 de agosto en una garita policial ubicada entre las calles Bailen y Caroya, a la altura de barrio Yapeyú.
Cuando los vecinos se enteraron de lo que había pasado, decidieron hacer justicia por mano propia e ir a buscar al efectivo. Al llegar a la casilla de vigilancia alertaron que estaba vacía, por lo que destrozaron la puerta y los ventanales para ingresar y rompieron también el mobiliario que estaba dentro.
Efectivos de Gendarmería Nacional intervinieron en la escena para frenar el accionar de los vecinos. Una vez contenido el conflicto, se dispuso la presencia permanente de una guardia a cargo de dicha fuerza en las inmediaciones de la garita.
Según informó el Ministerio Público Fiscal provincial, el acusado es un ex Cabo de la Policía de Córdoba, que estaba retirado del servicio desde el 2008. Hasta el momento no trascendió su identidad. Luego de la denuncia, fue detenido para ser investigado en la causa por presunto abuso sexual a un menor.
Las autoridades policiales y judiciales a cargo del caso están trabajado en los peritajes correspondientes y en la toma de declaraciones testimoniales que ayudarán a esclarecer lo ocurrido en la garita de la costanera Norte, a la vera del río Suquía.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual y el caso se encuentra bajo secreto de sumario.
Con información de TN
También lesionó a su cuñado. Luego, se quitó la vida. Las víctimas tenían 13 y 21 años, el mayor con una discapacidad.
Tras el cierre decidido por el Ministerio de Seguridad, el municipio reclama la vuelta de los efectivos para mantener la seguridad en el partido.
Entre los artículos incautados están cuatro relojes Rolex, 10 iPhones y joyas tasadas oficialmente en más de 58 millones de pesos.
Deyanira Aylén Vázquez tenía 27 años. La Policía investiga si se trató de un femicidio.
La Policía encontró bolsas con restos humanos en un basural cercano a la casa donde habrían asesinado a la joven. Los acusados siguen detenidos y la hipótesis principal es un femicidio.
Una niña, un sacerdote, un monaguillo y varios fieles debieron ser asistidos tras intoxicarse por una fuga de monóxido de carbono en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio Quirno Costa.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.