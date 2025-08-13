Detienen a ex policía acusado de abusar de un menor en Córdoba

Un Policía retirado fue acusado de abusar sexualemente de un menor de edad y fue detenido en las últimas horas. Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió este lunes 11 de agosto en una garita policial ubicada entre las calles Bailen y Caroya, a la altura de barrio Yapeyú.

Cuando los vecinos se enteraron de lo que había pasado, decidieron hacer justicia por mano propia e ir a buscar al efectivo. Al llegar a la casilla de vigilancia alertaron que estaba vacía, por lo que destrozaron la puerta y los ventanales para ingresar y rompieron también el mobiliario que estaba dentro.

Efectivos de Gendarmería Nacional intervinieron en la escena para frenar el accionar de los vecinos. Una vez contenido el conflicto, se dispuso la presencia permanente de una guardia a cargo de dicha fuerza en las inmediaciones de la garita.

Según informó el Ministerio Público Fiscal provincial, el acusado es un ex Cabo de la Policía de Córdoba, que estaba retirado del servicio desde el 2008. Hasta el momento no trascendió su identidad. Luego de la denuncia, fue detenido para ser investigado en la causa por presunto abuso sexual a un menor.

Las autoridades policiales y judiciales a cargo del caso están trabajado en los peritajes correspondientes y en la toma de declaraciones testimoniales que ayudarán a esclarecer lo ocurrido en la garita de la costanera Norte, a la vera del río Suquía.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual y el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Con información de TN