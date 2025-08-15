Para Guaymás, el movimiento obrero entendió que es fundamental la unidad y se pone la “Patria al hombro”

Fuerte réplica de Kreplak tras las presiones del Ejecutivo por el “Señor del Fentanilo”Política15/08/2025
El juez federal a cargo de la causa advirtió que la administración no debe interferir en la investigación que ya registró 87 muertes.
Jorge Guaymás habló en Aries sobre su compromiso con los trabajadores, la crisis económica y la necesidad de una unidad obrera con firmeza.Política15/08/2025Ivana Chañi
En Derechos del Mundo del Trabajado por Aries, Jorge Guaymás, precandidato a diputado nacional por Fuerza Patria para los comicios legislativos del 26 de octubre, sostuvo que “la unidad es fundamental” y que el movimiento obrero debe tener representación política real.
“Hoy hay una reunión, si esto puede salir bien o puede salir mal. Lo importante es que el movimiento obrero ha entendido claramente que la unidad es fundamental y que dentro de la unidad el espacio al movimiento obrero es más importante todavía”, expresó.
Guaymás recordó que su compromiso “nace desde muy joven, trabajando como vendedor ambulante, como chofer y recolector de residuos, viendo la injusticia que sufríamos los trabajadores”. Contó que inició como delegado, luego fue secretario gremial, secretario general del gremio de Camioneros y dirigente en la CGT. “Esa fue mi escuela, la Universidad de la Lucha y de la calle, los paros y sobre todo la defensa de la dignidad de quienes se levantan todos los días para trabajar y llevar el pan a su casa”.
El dirigente cuestionó las políticas del presidente Javier Milei: “En Salta hay una gran parte de trabajadores informales, rurales, mal pagos y precarizados. Lo que hace el gobierno de Milei no es ayudar, todo lo contrario: recorta, despide, congela, destruye el poder adquisitivo y encima te quiere hacer creer que eso es libertad. Pero la libertad sin justicia social es para los poderosos, no para el pueblo”.
Respecto al rol sindical, señaló que “hay sectores que están dando pelea, muy duro, muy fuerte, muy comprometido. Hay otros que están demasiado callados”. “No es una crítica, es una realidad”, aclaró.
Finalmente, instó a que “el movimiento obrero esté al frente de la defensa de la patria. La patria está en peligro y el movimiento obrero hoy es el que puede decir ‘me pongo la patria al hombro’ siempre que estemos unidos. No puedo mirar para otro lado mientras se destruye el empleo, los salarios y los derechos jubilatorios. Siempre estuve del lado de los que luchan”.
El exministro de Educación cuestionó la alianza electoral de cara a las próximas elecciones legislativas. "El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa", enfatizó.
García Furfaro aseguró que la causa es una venganza por negarse a pagar coimas en el PAMI y deslizó una teoría de sabotaje con un helicóptero.
El gobernador bonaerense combinó gestión y campaña en Berisso, Ensenada y La Plata para contrarrestar el acto libertario, y llamó a “defender escuelas, hospitales y trabajo” en las legislativas.
El INAES detectó que la cooperativa “Recuperadores del Sur” utilizaba recursos para gastos personales de su presidente y su familia, y abrió un sumario para investigar el caso.
El Presidente cargó contra Kicillof y el gobierno bonaerense durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, denunciando amiguismo y corrupción en el caso HLB Pharma.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.