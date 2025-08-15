Para Guaymás, el movimiento obrero entendió que es fundamental la unidad y se pone la “Patria al hombro”

En Derechos del Mundo del Trabajado por Aries, Jorge Guaymás, precandidato a diputado nacional por Fuerza Patria para los comicios legislativos del 26 de octubre, sostuvo que “la unidad es fundamental” y que el movimiento obrero debe tener representación política real.

“Hoy hay una reunión, si esto puede salir bien o puede salir mal. Lo importante es que el movimiento obrero ha entendido claramente que la unidad es fundamental y que dentro de la unidad el espacio al movimiento obrero es más importante todavía”, expresó.

Guaymás recordó que su compromiso “nace desde muy joven, trabajando como vendedor ambulante, como chofer y recolector de residuos, viendo la injusticia que sufríamos los trabajadores”. Contó que inició como delegado, luego fue secretario gremial, secretario general del gremio de Camioneros y dirigente en la CGT. “Esa fue mi escuela, la Universidad de la Lucha y de la calle, los paros y sobre todo la defensa de la dignidad de quienes se levantan todos los días para trabajar y llevar el pan a su casa”.

El dirigente cuestionó las políticas del presidente Javier Milei: “En Salta hay una gran parte de trabajadores informales, rurales, mal pagos y precarizados. Lo que hace el gobierno de Milei no es ayudar, todo lo contrario: recorta, despide, congela, destruye el poder adquisitivo y encima te quiere hacer creer que eso es libertad. Pero la libertad sin justicia social es para los poderosos, no para el pueblo”.

Respecto al rol sindical, señaló que “hay sectores que están dando pelea, muy duro, muy fuerte, muy comprometido. Hay otros que están demasiado callados”. “No es una crítica, es una realidad”, aclaró.

Finalmente, instó a que “el movimiento obrero esté al frente de la defensa de la patria. La patria está en peligro y el movimiento obrero hoy es el que puede decir ‘me pongo la patria al hombro’ siempre que estemos unidos. No puedo mirar para otro lado mientras se destruye el empleo, los salarios y los derechos jubilatorios. Siempre estuve del lado de los que luchan”.