Fentanilo contaminado: Aseguran que no hay casos en Salta
El anestesiólogo Cristian Villagra confirmó que los lotes de Fentanilo fueron retirados de circulación y aseguró a la población que, en Salta, no se registraron casos de pacientes afectados.Salud14/08/2025Ivana Chañi
El anestesiólogo Cristian Villagra, en diálogo con Aries, se refirió al uso del Fentanilo, un potente analgésico que se utiliza en cirugías y terapias intensivas. El especialista llevó tranquilidad a la población tras la polémica desatada a nivel nacional por partidas contaminadas. Explicó que "estas partidas estaban contaminadas con dos bacterias muy resistentes que agravó el cuadro de pacientes ya en estado grave".
Villagra aseguró que la situación se controló de manera eficaz. "Tengo entendido que todas las partidas fueron sacadas de hospitales como clínicas y a medida que fue pasando el tema se fueron sacando los lotes contaminados", afirmó. El profesional fue enfático en tranquilizar a quienes deben someterse a una cirugía, al decir que “no hay casos en Salta y quien debe someterse a una cirugía puede estar tranquilo”.
El anestesiólogo también planteó que la polémica expuso posibles fallas en el control de estos medicamentos aunque aclaró que no sabría en qué punto fue el problema.
El especialista, además, indicó que él y sus colegas ahora trabajan con mayor confianza, ya que “cuando cambiamos el lote comenzamos a trabajar más tranquilos porque con las otras marcas no teníamos antecedentes”.
En el país, las víctimas fatales ya suman 96, y las autoridades no descartan que ese número aumente.
