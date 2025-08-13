La salida deja nuevamente acéfalo al Servicio Meteorológico Nacional, mientras se aguarda la designación de un nuevo director por parte del Ministerio de Defensa.
Sturzenegger le echó la culpa de las muertes del fentanilo a Anmat
El organismo que depende del ministro de Salud recibió denuncias en febrero pero lanzó la alerta recién en mayo.Argentina13/08/2025
Federico Sturzenegger culpó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) por las muertes por el fentanilo contaminado que se acercan al centenar y abrió una interna con el ministro de Salud, Mario Lugones.
"La Anmat falló, porque el señor que tiene el laboratorio es un amigo del poder y logró que el poder le permitiera hacer esto", dijo el ministro de Desregulación al programa Deja Vu del periodista Lucas Morando.
"El Anmat me desprotegió, al decirme que me protegía sin protegerme y al decirme que el fentanilo lo revisaba", dijo Sturzenegger.
El gobierno venía intentando una maniobra de distracción para vincular al kirchnerismo con Ariel García Furfaro con el grupo HLB Pharma que controla al Laboratorio Ramallo, que produjo el fentanilo fatal.
Incluso los libertarios filtraron que el kirchnerismo frenó una comisión en Diputados para investigar el caso, cuando en realidad la sesión ya estaba vacía en el momento en el que Silvana Giudici, del PRO, buscó crear la comisión. Fuentes peronistas dijeron a LPO que están de acuerdo en crear la comisión.
Por eso la declaración de Sturzenegger golpea al corazón del propio gobierno con un escándalo de proporciones. El ministro de Desregulación le echó culpas al propio ministro de Salud, que es quien controla la Anmat y viene manteniendo un silencio atronador sobre la tragedia.
LPO anticipó que un funcionario próximo a Pablo Javkin -el intendente de Rosario, epicentro de la tragedia-, dijo a LPO que detectaron las partidas contaminadas en febrero cuando se revelaron las intoxicaciones en el Hospital Clemente Álvarez. Pero que recién el 8 de mayo la Anmat lanzó su alerta sobre los lotes con sustancias peligrosas. En esos tres meses se infectaron personas que luego murieron.
Sturzenegger viene cruzado con los negociados que tiene un sector del gobierno en el área de Salud. En un abierto desafío a Hugo Sigman y los laboratorios nacionales, intentó desregular la importación de medicamentos desde la India, habilitando a que las provincias compren sin la necesidad de autorización de la Anmat, pero la jugada se la bloqueó Lugones.
La resolución 313 permite que fabricantes e importadores presenten certificados internacionales para juguetes, tableros de madera y anteojos de sol.
En noviembre, León XIV podría visitar Argentina
El especialista en Ciencias Religiosas Felipe Medina aseguró que el pontífice mantiene su compromiso de visitar Argentina y Perú.
Se trata del denominado “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”.
El empleo en el sector formal viene creciendo. Desde mayo de 2023 se incorporaron 68.000 trabajadores a la economía privada, según informó el Ministerio de Capital Humano.
Los analistas creen que la Secretaría de Finanzas no renovará todos los compromisos de esta semana y anticipan que inyectará pesos que los bancos usarán para cumplir con los nuevos requisitos de encajes.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.