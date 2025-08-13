Sturzenegger le echó la culpa de las muertes del fentanilo a Anmat

Federico Sturzenegger culpó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) por las muertes por el fentanilo contaminado que se acercan al centenar y abrió una interna con el ministro de Salud, Mario Lugones.

"La Anmat falló, porque el señor que tiene el laboratorio es un amigo del poder y logró que el poder le permitiera hacer esto", dijo el ministro de Desregulación al programa Deja Vu del periodista Lucas Morando.

"El Anmat me desprotegió, al decirme que me protegía sin protegerme y al decirme que el fentanilo lo revisaba", dijo Sturzenegger.

El gobierno venía intentando una maniobra de distracción para vincular al kirchnerismo con Ariel García Furfaro con el grupo HLB Pharma que controla al Laboratorio Ramallo, que produjo el fentanilo fatal.

Incluso los libertarios filtraron que el kirchnerismo frenó una comisión en Diputados para investigar el caso, cuando en realidad la sesión ya estaba vacía en el momento en el que Silvana Giudici, del PRO, buscó crear la comisión. Fuentes peronistas dijeron a LPO que están de acuerdo en crear la comisión.

Por eso la declaración de Sturzenegger golpea al corazón del propio gobierno con un escándalo de proporciones. El ministro de Desregulación le echó culpas al propio ministro de Salud, que es quien controla la Anmat y viene manteniendo un silencio atronador sobre la tragedia.

LPO anticipó que un funcionario próximo a Pablo Javkin -el intendente de Rosario, epicentro de la tragedia-, dijo a LPO que detectaron las partidas contaminadas en febrero cuando se revelaron las intoxicaciones en el Hospital Clemente Álvarez. Pero que recién el 8 de mayo la Anmat lanzó su alerta sobre los lotes con sustancias peligrosas. En esos tres meses se infectaron personas que luego murieron.

Sturzenegger viene cruzado con los negociados que tiene un sector del gobierno en el área de Salud. En un abierto desafío a Hugo Sigman y los laboratorios nacionales, intentó desregular la importación de medicamentos desde la India, habilitando a que las provincias compren sin la necesidad de autorización de la Anmat, pero la jugada se la bloqueó Lugones.

