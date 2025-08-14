Mazzone pidió más representantes sindicales en la política salteña

El secretario general de ADP, Fernando Mazzone sostuvo – en Día de Miércoles - que “debe haber representantes de los trabajadores en la política” y lamentó que en Salta “hoy no tenemos” esa presencia.

En tal sentido, reveló que recibió ofertas de todos los sectores, pero rechazó ser “usado” solo para sumar votos.

Mazzone se mostró crítico con el Congreso: “Algunos legisladores aprobaron leyes que no deberían haber aprobado nunca”. Agregó que la situación nacional es grave, “veo cómo los colegas piden ayuda económica cada vez más y no rescato nada de la política nacional”, sentenció.