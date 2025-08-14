La Justicia amplió la medida sobre activos en USDT tras detectar movimientos vinculados a pagos a funcionarios del círculo presidencial.
Mazzone pidió más representantes sindicales en la política salteña
El titular de ADP afirmó que recibió propuestas de distintos espacios para ser candidato, pero cuestionó la política nacional y pidió priorizar la defensa provincial.Política14/08/2025Ivana Chañi
El secretario general de ADP, Fernando Mazzone sostuvo – en Día de Miércoles - que “debe haber representantes de los trabajadores en la política” y lamentó que en Salta “hoy no tenemos” esa presencia.
En tal sentido, reveló que recibió ofertas de todos los sectores, pero rechazó ser “usado” solo para sumar votos.
Mazzone se mostró crítico con el Congreso: “Algunos legisladores aprobaron leyes que no deberían haber aprobado nunca”. Agregó que la situación nacional es grave, “veo cómo los colegas piden ayuda económica cada vez más y no rescato nada de la política nacional”, sentenció.
Karina Milei divide responsabilidades en LLA: Menem define candidatos y Caputo, la estrategiaPolítica14/08/2025
La presidenta de La Libertad Avanza establece un esquema donde Eduardo y Martín Menem controlan el territorio y Caputo define los discursos y la dinámica electoral.
“No hay dedo para definir las candidaturas”: Wayar contra las proclamaciones anticipadas
El legislador de Cachi advirtió que el espacio todavía debate la lista y que todos los afiliados tienen derecho a competir. ““El compromiso dentro del frente era que nadie se autoproclamara” remarcó.
“El gobernador tendrá que poner la campaña al hombro”, advirtió Juan Biella
Según el dirigente, el éxito de la fuerza provincial dependerá de la militancia activa del oficialismo y del impacto de la economía en la población.
La Libertad Avanza y el PRO sorprendieron presentando una contrapropuesta del Gobierno que ya recibió el aval de legisladores de algunos mandatarios y es analizada por otros de cara a la votación en el recinto.
El edil señaló el comportamiento y accionar de Rodrigo Quinteros y de Erika Castro, ambos concejales libertarios electos. El primero, por amedrentar a un periodista, mientras que la mujer es responsable de Contemax, señalada por contaminación.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Guaymás se la jugó por Urtubey, “el que mejor mide”
Jorge Guaymás consideró que Juan Manuel Urtubey es el dirigente indicado para encabezar la candidatura a senador nacional por el frente Fuerza Patria.