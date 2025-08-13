El edil señaló el comportamiento y accionar de Rodrigo Quinteros y de Erika Castro, ambos concejales libertarios electos. El primero, por amedrentar a un periodista, mientras que la mujer es responsable de Contemax, señalada por contaminación.
Nuevo paro universitario por salarios y presupuesto: “No llegamos a fin de mes”
Las universidades nacionales retomarán medidas de fuerza en diferentes fechas, la medida se tomó después de la media sanción en la Cámara de Diputados a la ley de financiamiento universitario.Política13/08/2025
El lunes 11 comenzó el paro de las universidades nacionales en todo el país, que se extenderá hasta el 15 de agosto. En el marco de la media sanción en la Cámara de Diputados a la ley de financiamiento universitario.
Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) remarcaron que "con docentes y nodocentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible". Los principales reclamos son por la recuperación de salarios, presupuesto para las universidades y para la ciencia y tecnología.
A raíz de esta situación, el decano de la Facultad de Odontología, Pablo Rodríguez, habló con C5N y explicó la situación en la que se encuentran las universidades nacionales.
"Debemos dividir en dos partes, el hospital se autoabastece por el abono de las prestaciones de los pacientes, mínimas pero abonan. Nuestro problema es que los sueldos de los empleados tanto docentes como nodocentes tuvo un recorte del 45%", afirmó Rodríguez.
"Los gastos de funcionamiento están congelados, están en el mismo importe que el año pasado, con una inflación de 100 anual nos complica muchísimo", añadió.
Por otra parte, desde FEDUBA expresaron que "Milei recortó en 22,5% las transferencias a universidades nacionales en los primeros cinco meses de 2025, en un contexto de inflación acumulada del 220% desde diciembre de 2023".
En esa línea añadieron que "este desfinanciamiento golpea especialmente a los salarios docentes, que se pulverizan mes a mes. El atraso de nuestro poder adquisitivo contra la inflación ya alcanza 91 puntos porcentuales, lo que equivale una pérdida del 42%: casi siete sueldos menos desde diciembre de 2023".
La oposición busca hoy dictaminar dos proyectos impulsados por las provincias para coparticipar el Fondo de ATN y redistribuir el impuesto a los combustibles. Podrían llegar al recinto antes de fin de mes.
La querella sostiene que se trató de una tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y por violencia de género; pidió absolver, en cambio, a Nicolás Carrizo; duras críticas a la jueza Capuchetti.
Denunciaron bloqueo libertario a que se investigue el caso Libra: “No tomen por idiota a la sociedad”Política13/08/2025
El diputado de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, es el autor de la resolución que plantea un mecanismo para definir las autoridades de la comisión en caso de empates en la votación.
El movimiento obrero pide pista en las listas de Fuerza Patria en Salta
El dirigente Jorge Guaymás anunció su precandidatura a diputado nacional y reclamó que el movimiento obrero salteño tenga representación en las listas de Fuerza Patria.
Guaymás se la jugó por Urtubey, “el que mejor mide”
Jorge Guaymás consideró que Juan Manuel Urtubey es el dirigente indicado para encabezar la candidatura a senador nacional por el frente Fuerza Patria.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
CFK pidió suspender la ejecución de sus bienes: “Mi evolución patrimonial es legítima”Política12/08/2025
Cristina Kirchner, detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, pidió hoy a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión.
Se realizó el Primer Encuentro LGBTQI+ en la capital salteña. Participaron actores del sector público y privado comprometidos con el respeto a la identidad y la inclusión en el ámbito turístico y social.
La iniciativa puntualiza en la hoja de coca en su forma natural, exclusivamente destinada al consumo interno local mediante masticación e infusiones. “Permitiría regular y transparentar el circuito de provisión de hoja de coca, garantizando controles sanitarios y aduaneros”, señalaron.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.