La oposición busca hoy dictaminar dos proyectos impulsados por las provincias para coparticipar el Fondo de ATN y redistribuir el impuesto a los combustibles. Podrían llegar al recinto antes de fin de mes.
Farquharson apuntó contra los concejales electos de LLA
El edil señaló el comportamiento y accionar de Rodrigo Quinteros y de Erika Castro, ambos concejales libertarios electos. El primero, por amedrentar a un periodista, mientras que la mujer es responsable de Contemax, señalada por contaminación.Política13/08/2025
En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, Gustavo Farquharson advirtió sobre el comportamiento y las acciones de dos concejales libertarios electos.
“Quiero repudiar el accionar de Rodrigo Quinteros, concejal electo de LLA”, aseguró el concejal en cuanto al episodio violento que protagonizó cuando – indicó el edil – intentó amedrentar a un periodista; “es un hecho grave y está enmarcado en un contexto que vive Argentina, y hay algo particular, dice que el periodista hace muy bien en tenerles miedo”, continuó.
Para Farquharson, las amenazas son muy graves dado que ha costado mucho sostener la democracia y, en este marco, amenazar a un periodista haciendo gala de una pertenencia partidaria y la posibilidad de gobernar, es, cuanto menos, repudiable.
“Se denunció también a Erika Castro por desechar residuos en el río Arias, ella se presenta como administradora de Contemax”, indicó el concejal, y sentenció: “No nos deja nada nuevo esa forma de hacer política y gobernar”.
La querella sostiene que se trató de una tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y por violencia de género; pidió absolver, en cambio, a Nicolás Carrizo; duras críticas a la jueza Capuchetti.
Las universidades nacionales retomarán medidas de fuerza en diferentes fechas, la medida se tomó después de la media sanción en la Cámara de Diputados a la ley de financiamiento universitario.
Denunciaron bloqueo libertario a que se investigue el caso Libra: “No tomen por idiota a la sociedad”Política13/08/2025
El diputado de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, es el autor de la resolución que plantea un mecanismo para definir las autoridades de la comisión en caso de empates en la votación.
El movimiento obrero pide pista en las listas de Fuerza Patria en Salta
El dirigente Jorge Guaymás anunció su precandidatura a diputado nacional y reclamó que el movimiento obrero salteño tenga representación en las listas de Fuerza Patria.
Guaymás se la jugó por Urtubey, “el que mejor mide”
Jorge Guaymás consideró que Juan Manuel Urtubey es el dirigente indicado para encabezar la candidatura a senador nacional por el frente Fuerza Patria.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
CFK pidió suspender la ejecución de sus bienes: “Mi evolución patrimonial es legítima”Política12/08/2025
Cristina Kirchner, detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, pidió hoy a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión.
Se realizó el Primer Encuentro LGBTQI+ en la capital salteña. Participaron actores del sector público y privado comprometidos con el respeto a la identidad y la inclusión en el ámbito turístico y social.
La iniciativa puntualiza en la hoja de coca en su forma natural, exclusivamente destinada al consumo interno local mediante masticación e infusiones. “Permitiría regular y transparentar el circuito de provisión de hoja de coca, garantizando controles sanitarios y aduaneros”, señalaron.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.