Farquharson apuntó contra los concejales electos de LLA

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, Gustavo Farquharson advirtió sobre el comportamiento y las acciones de dos concejales libertarios electos.

“Quiero repudiar el accionar de Rodrigo Quinteros, concejal electo de LLA”, aseguró el concejal en cuanto al episodio violento que protagonizó cuando – indicó el edil – intentó amedrentar a un periodista; “es un hecho grave y está enmarcado en un contexto que vive Argentina, y hay algo particular, dice que el periodista hace muy bien en tenerles miedo”, continuó.

Para Farquharson, las amenazas son muy graves dado que ha costado mucho sostener la democracia y, en este marco, amenazar a un periodista haciendo gala de una pertenencia partidaria y la posibilidad de gobernar, es, cuanto menos, repudiable.

“Se denunció también a Erika Castro por desechar residuos en el río Arias, ella se presenta como administradora de Contemax”, indicó el concejal, y sentenció: “No nos deja nada nuevo esa forma de hacer política y gobernar”.