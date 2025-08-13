El movimiento obrero pide pista en las listas de Fuerza Patria en Salta

El precandidato a diputado nacional Jorge Guaymás y presidente del CET (Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo) aseguró que su postulación busca representar a los trabajadores. “Somos hombres de representatividad del movimiento obrero”, afirmó en diálogo con Aries.

Guaymás remarcó que la CGT y las 62 Organizaciones, entre otros, decidieron participar activamente. “No queremos que desde Buenos Aires nos digan ‘tiene que ir mi amigo o mi amiga’. Que nos dejen a los salteños definir nuestras listas”, reclamó.

El dirigente advirtió que el espacio tiene un proyecto a corto, mediano y largo plazo “para demostrar a los salteños quién, cuando levante la mano en el Congreso, lo hará a favor de sus intereses”.

No obstante, Guaymás se mostró abierto al consenso. Con la unidad como eje, el dirigente de camioneros subrayó que debe primar el proyecto y que el enemigo "son las políticas de Javier Milei".

Este viernes el movimiento obrero tendrá su plenario y allí se esperan definiciones.