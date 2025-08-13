Denunciaron bloqueo libertario a que se investigue el caso Libra: “No tomen por idiota a la sociedad”

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro denunció hoy “el bloqueo sistemático” que a su entender aplicó el oficialismo para evitar el funcionamiento de la comisión investigadora del cripto escándalo Libra y reclamó que “no tomen por idiota a la sociedad en el derecho a saber la verdad”.

Al intervenir en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, en los que la oposición logró dictaminar el nuevo reglamento de la comisión, el dirigente “lilito” repudió las “artimañas” y “maniobras dilatorias” llevadas adelante por el oficialismo y aliados en los últimos meses para trabar la elección de autoridades.

"No tomen por idiota a la sociedad en el derecho a saber la verdad. El Parlamento tiene su facultad investigativa en relación a la cuestión de contralor político con respecto al Ejecutivo en lo que sucedió con la estafa LIBRA", apuntó.

En ese sentido, Ferraro destacó que se haya podido “romper el bloqueo sistemático”, y desestimó el argumento oficialista respecto de que la comisión quedó caduca por haberse vencido el plazo de tres meses que tenía para presentar los resultados de la investigación.

“Toda comisión entra en funcionamiento cuando tiene elegidas sus autoridades, fijados sus días y horarios de reuniones para cumplir el objetivo que se había propuesto”, rebatió el autor del proyecto de resolución que plantea un mecanismo para definir las autoridades del cuerpo en caso de empate en la votación.

"Si estamos acá es porque estuvimos frente a maniobras dilatorias, y porque se quería que aceptemos que una minoría bloquee e impida lo que es una de las funciones más importantes de este parlamento, que es el contralor político del Poder Ejecutivo y el derecho a saber la verdad", insistió.

Con información de Noticias Argentinas