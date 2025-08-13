El edil señaló el comportamiento y accionar de Rodrigo Quinteros y de Erika Castro, ambos concejales libertarios electos. El primero, por amedrentar a un periodista, mientras que la mujer es responsable de Contemax, señalada por contaminación.
Denunciaron bloqueo libertario a que se investigue el caso Libra: “No tomen por idiota a la sociedad”
El diputado de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, es el autor de la resolución que plantea un mecanismo para definir las autoridades de la comisión en caso de empates en la votación.Política13/08/2025
El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro denunció hoy “el bloqueo sistemático” que a su entender aplicó el oficialismo para evitar el funcionamiento de la comisión investigadora del cripto escándalo Libra y reclamó que “no tomen por idiota a la sociedad en el derecho a saber la verdad”.
Al intervenir en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, en los que la oposición logró dictaminar el nuevo reglamento de la comisión, el dirigente “lilito” repudió las “artimañas” y “maniobras dilatorias” llevadas adelante por el oficialismo y aliados en los últimos meses para trabar la elección de autoridades.
"No tomen por idiota a la sociedad en el derecho a saber la verdad. El Parlamento tiene su facultad investigativa en relación a la cuestión de contralor político con respecto al Ejecutivo en lo que sucedió con la estafa LIBRA", apuntó.
En ese sentido, Ferraro destacó que se haya podido “romper el bloqueo sistemático”, y desestimó el argumento oficialista respecto de que la comisión quedó caduca por haberse vencido el plazo de tres meses que tenía para presentar los resultados de la investigación.
“Toda comisión entra en funcionamiento cuando tiene elegidas sus autoridades, fijados sus días y horarios de reuniones para cumplir el objetivo que se había propuesto”, rebatió el autor del proyecto de resolución que plantea un mecanismo para definir las autoridades del cuerpo en caso de empate en la votación.
"Si estamos acá es porque estuvimos frente a maniobras dilatorias, y porque se quería que aceptemos que una minoría bloquee e impida lo que es una de las funciones más importantes de este parlamento, que es el contralor político del Poder Ejecutivo y el derecho a saber la verdad", insistió.
La oposición busca hoy dictaminar dos proyectos impulsados por las provincias para coparticipar el Fondo de ATN y redistribuir el impuesto a los combustibles. Podrían llegar al recinto antes de fin de mes.
La querella sostiene que se trató de una tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y por violencia de género; pidió absolver, en cambio, a Nicolás Carrizo; duras críticas a la jueza Capuchetti.
Las universidades nacionales retomarán medidas de fuerza en diferentes fechas, la medida se tomó después de la media sanción en la Cámara de Diputados a la ley de financiamiento universitario.
El movimiento obrero pide pista en las listas de Fuerza Patria en Salta
El dirigente Jorge Guaymás anunció su precandidatura a diputado nacional y reclamó que el movimiento obrero salteño tenga representación en las listas de Fuerza Patria.
Guaymás se la jugó por Urtubey, “el que mejor mide”
Jorge Guaymás consideró que Juan Manuel Urtubey es el dirigente indicado para encabezar la candidatura a senador nacional por el frente Fuerza Patria.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
CFK pidió suspender la ejecución de sus bienes: “Mi evolución patrimonial es legítima”Política12/08/2025
Cristina Kirchner, detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, pidió hoy a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión.
Se realizó el Primer Encuentro LGBTQI+ en la capital salteña. Participaron actores del sector público y privado comprometidos con el respeto a la identidad y la inclusión en el ámbito turístico y social.
La iniciativa puntualiza en la hoja de coca en su forma natural, exclusivamente destinada al consumo interno local mediante masticación e infusiones. “Permitiría regular y transparentar el circuito de provisión de hoja de coca, garantizando controles sanitarios y aduaneros”, señalaron.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.