Milei ahora les hizo una contrapropuesta de más fondos a los gobernadores
Política13/08/2025
Este miércoles, las comisiones de la Cámara de Diputados dictaminaron los proyectos presentados en conjunto por los gobernadores -y resistidos por el Gobierno- para automatizar y coparticipar los giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) a las provincias. Pero sobre el final de ambas reuniones La Libertad Avanza y el PRO sorprendieron presentando una contrapropuesta del Gobierno que ya recibió el aval de legisladores de algunos mandatarios y es analizada por otros de cara a la votación en el recinto.
Ahora la discusión se trasladará al interior del chat de los 24 gobernadores, que hasta ahora habían actuado en tándem con este tema. "Es esto o nada. Porque sabemos que lo otro si avanzamos de guapos nos los vetan", analizaba un diputado ahora aliado de LLA. "El Gobierno apareció a último momento y la propuesta es insuficiente", sentenciaron cerca de otro mandatario.
La próxima sesión aún no tiene fecha, aunque algunos apuntan a la semana que viene.
Ambos proyectos habían sido presentados tiempo atrás con la firma de los 23 gobernadores y del jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. Su aprobación se realizó de manera exprés, directamente sobre tablas, en el Senado, y la semana pasada, la Cámara de Diputados votó su envío a comisiones para ser debatidos y dictaminados este miércoles.
Hoy el dictamen de mayoría del texto de los ATN -que impone la coparticipación de ese fondo creado para emergencias- consiguió 27 firmas sobre las 46 totales de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal e Innovación Federal. El de Combustibles consiguió 46 firmas sobre 75 diputados con los mismos bloques.
Pero como contó Clarín, con los cierres electorales y las alianzas que algunos mandatarios tejieron con LLA la situación empezó a cambiar.
Sobre el filo, el Gobierno presentó textos propios como dictámenes de minoría que recibieron las firmas de LLA y el PRO, pero también del radical Lisandro Nieri que responde al mandatario mendocino Alfredo Cornejo, ahora aliado electoral de los libertarios y de la sanjuanina Nancy Picón, del gobernador Marcelo Orrego.
"La posición de varios de nosotros, y mía en particular, es que tenemos que negociar con el gobierno nacional, no imponérselos porque un veto de esos proyectos genera conflictividad inútilmente", había adelantado Cornejo.
Los diputados que responden al gobernador misionero Hugo Passalacqua y al salteño Gustavo Saénz sí firmaron el de mayoría. Aunque reconocen que analizarán las propuestas.
"Al final apareció este dictamen, que era nuestra propuesta del año pasado pero el Gobierno no la aceptó. Por eso este año planteamos directamente la modificación de la ley y la coparticipación. Pero es posible que podamos seguir en conversación al respecto. No están cerradas las puertas", señalaron desde una de esas provincias puntualmente sobre el proyecto de ATN.
El eje de la discusión
En teoría, el fondo de ATN -que se nutre con el 1% de la coparticipación a repartir y el 2% de impuesto a las Ganancias- debe ser destinado a “atender situaciones de emergencia y desequilibrio financieros de los gobiernos provinciales”. Históricamente se uso en forma discrecional, pero ahora los mandatarios denuncian que el Ejecutivo directamente no los usa a pesar de la crisis de recursos que atraviesan.
En ese tema, la propuesta del oficialismo es, básicamente, que a fin de cada ejercicio fiscal se coparticipen los fondos que sobraron. Si no queda nada es porque se usaron. El tema es cómo. Y ya hay sospechas de los mandatarios más opositores sobre que los recientes aliados se verán beneficiados. "Si los quisieran usar discrecionalmente ya lo hubiesen hecho. El tema justo es que no los tocan. No le dan nada a nadie porque lo usan para sus cuentas de superávit", explicó un diputado.
Por su parte, el texto original de los gobernadores sobre el Impuesto a los Combustibles líquidos establece que lo generado por este gravamen será un 14,29% para al Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias, y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social que será destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
La letra fina de la contrapropuesta oficial sobre ese tema está aún en discusión. De hecho, no se presentó el dictamen de minoría -tienen tiempo hasta las 21 para hacerlo- pero la iniciativa apunta a elevar el porcentaje que recibe Nación y reduce el de las provincias.
Durante el debate ningún miembro de La Libertad Avanza explicó ni anunció las propuestas. De hecho, al inicio del tema de Combustibles, la presidenta de la comisión de Energía, la libertaria Lorena Villaverde, adelantó que irían por el rechazo: "Bajo el disfraz de fortalecer el federalismo, este proyecto no es más que la vieja política maquillada. Plata fácil para los gobernadores. El gasto, el despilfarro y la dependencia siguen ahí".
Minutos más tarde anunciaban el dictamen de minoría. La negociación se hizo directo con Rosada, vía el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
El debate
"Se trata de fondos que son de las provincias y no se están ejecutando. Es la ejecución más baja de la historia y creció el rasgo discrecional. Hay ocho provincias que no recibieron nada ni durante 2024 ni 2025", planteó el diputado de UP, Ariel Rauschenberger.
Y sentenció: "Los proyectos no afectan el equilibrio fiscal. El Gobierno usa estos fondos para presentar un superávit ficticio".
En la misma línea, Carlos Heller señaló que se trata de una cuestión de prioridades del Gobierno. "Compramos 24 aviones de combate por 650 millones de dólares, ¿cuál era la necesidad y urgencia? No es cierto que no hay plata. Hay criterios de a quién se le saca y a quién se le da".
"Si hay un Gobierno que tuvo transferencias discrecionales para disciplinar a las provincias fue el kirchnerismo", se quejó la cordobesa del PRO, Laura Machado quien señaló que están en "vísperas de un acuerdo".
