Guaymás se la jugó por Urtubey, “el que mejor mide”

Jorge Guaymás consideró que Juan Manuel Urtubey es el dirigente indicado para encabezar la candidatura a senador nacional por el frente Fuerza Patria.

13/08/2025

urtubey y guaymás

El dirigente sindical y precandidato a diputado nacional Jorge Guaymás sostuvo que el frente Fuerza Patria debe postular a Juan Manuel Urtubey para el Senado. “Es el que más mide y puede luchar contra Milei y sus soldados, como Olmedo”, aseguró en Aries.

Guaymás reconoció que existen diferencias con el exgobernador, pero destacó su capacidad. “Nadie puede desconocer la experiencia y el liderazgo que tiene. El hombre que debe encabezar la lista se llama Juan Manuel Urtubey”, enfatizó.

El dirigente recordó que el 17 de agosto vence el plazo para la presentación de candidatos y llamó a la unidad. “Si la unidad es real, vamos a aceptarla, pero siempre priorizando a quienes puedan defender los intereses de Salta”, concluyó.

