Violento asalto en B° La Loma: Amplían la acusación tras ataque con arma de fuego

Condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi por haber violado a Julieta PrandiJudiciales13/08/2025
La querella había pedido una condena de 50 años, mientras que la Fiscalía la redujo a un máximo de 20 años.
Dos hombres fueron increpados por un grupo de personas, quienes intentaron robarles una motocicleta y pusieron en riesgo la vida de uno de ellos, al efectuarle dos disparos de arma de fuego.Judiciales13/08/2025
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, investiga un hecho ocurrido el pasado 28 de junio en la intersección de las calles Luis Patrón Costas y Aniceto Latorre de la ciudad de Salta, donde dos hombres sufrieron el intento de robo de una motocicleta, fueron agredidos por un grupo de personas que portaban armas blancas, de fuego y otras de tipo contundente.
Al resistirse, uno de los damnificados recibió un disparo de arma de fuego en una pierna de parte de los agresores. Ya encontrándose indefenso en el suelo, le efecturaron otro disparo en la parte baja de la espalda, por lo que debió ser hospitalizado.
Inicialmente se imputó de forma provisional, a un hombre de 55 años y a tres de sus hijos, de 19, 21 y 22 años, como coautores del delito de tentativa robo agravado por el uso de arma de fuego, y por haberse cometido en poblado y en banda.
Al acusado de 19 años, se lo imputó además como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Del avance investigativo, pudo identificarse a otro hombre como sospechoso de haber tenido participación en el hecho. Tras su detención, se lo imputó provisionalmente como coautor del delito de tentativa robo agravado por el uso de arma de fuego, y por haberse cometido en poblado y en banda.
El fiscal López Soto señaló que se encuentran en cumplimiento a numerosas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido y que los acusados permanecen detenidos.
La querella había pedido una condena de 50 años, mientras que la Fiscalía la redujo a un máximo de 20 años.
Tras vencer el plazo para el pago del decomiso de $648.000 millones, la expresidenta y demás condenados enfrentan la posibilidad de que sus bienes sean embargados, aunque aún resta la resolución de la Cámara de Casación.
El proceso oral y público comienza este miércoles y pone en el centro la crisis ambiental que atraviesa el Gran Chaco, donde quedan menos de 20 ejemplares.
La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Fiscalía Penal 2 de la UGAP, informó que se trata de dos hermanos, de 18 y 20 años, que fueron capturados en la localidad de Rosario de Lerma.
Sucedió este lunes por la noche, cuando en circunstancias que se investigan, un menor de 15 años de edad, falleció luego de ser herido con un arma blanca en la zona tóracica.
Sin movimientos en la cuenta judicial, la Justicia podría avanzar sobre propiedades y cuentas embargadas, incluso en el patrimonio de Cristina Kirchner.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.