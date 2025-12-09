La mujer de 29 años se presentó en la ex Comisaria 20 de Orán para llevar comida y otros elementos a un detenido.
Condenado por corrupción, ‘Kila’ Gonza asumiría como concejal: “Parece tener una protección que no es normal”
Pese a tener condenas por corrupción, y varios juicios pendientes, Ernesto ‘Kila’ Gonza podría ocupar una banca en el Concejo de San Lorenzo. “Esto es un manoseo a las instituciones”, lamentó el intendente Manuel Saravia.Judiciales09/12/2025Ivana Chañi
El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, manifestó su profunda preocupación por la situación judicial del exintendente Ernesto “Elquila” Gonza, quien acumula condenas por fraude a la administración pública pero continúa evitando comparecer ante la Justicia. En declaraciones en Aries, Saravia afirmó que lo ocurrido “no es normal” y sugirió que el exjefe comunal “parece tener algún tipo de protección”.
Gonza posee una condena de primera instancia con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de prisión en suspenso. Tras las apelaciones, el Tribunal confirmó y agravó el fallo al determinar que los delitos no fueron tentativos sino consumados, ordenando una nueva fijación de pena.
Sin embargo, Saravia recordó que la audiencia para leerle la condena fue suspendida cuatro veces:
“Lo de hoy fue insólito. Suspendieron la audiencia de las 9 porque tenía otra a las 10, y luego también suspendieron la de las 10. Todo resulta llamativo".
“Me duele San Lorenzo”
El jefe comunal expresó resignación frente a un proceso que se dilata desde hace años:
“Me da mucha pena este manoseo a las instituciones. No es normal que para leer una condena de media hora haya cuatro suspensiones”.
Saravia insistió en que la situación genera un daño institucional profundo:
“San Lorenzo merece que sus instituciones estén a la altura. Es triste que el Concejo vaya a tener a una persona condenada por defraudar al municipio”.
Puede asumir como concejal
Pese a su condena, Gonza fue autorizado a participar en las elecciones y resultó electo concejal. Su asunción está prevista para este 10 de diciembre.
Saravia no descartó que esto ocurra: “Calculo que va a asumir. Ya nada me sorprende”, lamentó.
El intendente sostuvo que una vez que la Justicia avance y se notifique la pena, deberá hacerse cumplir la inhabilitación para ejercer cargos públicos. “Cuando se digne a leerle el fallo, habrá que actuar. Pero hoy todos estamos desconcertados”, completó.
