Militar irá a prisión por abuso sexual de la nieta de su expareja

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, en caracter interino en la Fiscalía Penal 1 de Tartagal, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate seguida contra un hombre de 48 años, como autor del delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente y la minoría de edad de la víctima (siete hechos), en concurso real.

El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, Ricardo Martoccia, tras los alegatos de las partes, dio a conocer el veredicto donde condenó al acusado a la pena de seis años de prisíon de ejecución efectiva y dispuso que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.

El acusado revista en el Ejército Argentino y al momento de los hechos juzgados, se encontraba en una relación de pareja con la abuela de la víctima.

Según se expuso en el debate, aprovechando la situación de convivencia con la menor, la sometió a distintos actos de tocamientos que vulneraron su integridad sexual, lo que fue denunciado oportunamente.