SAETA ajusta su servicio por el día no laborable del viernes 15

Los corredores urbanos y metropolitanos operarán con horarios de sábado y los usuarios podrán consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real a través de la app oficial.

Salta13/08/2025

Este viernes, 15 de agosto, día no laborable con fines turísticos, el servicio de transporte urbano de pasajeros sufrirá modificaciones en su diagrama de trabajo. Los corredores urbanos y metropolitanos del área Metropolitana cumplirán horarios similares a los de un día sábado.

Se recuerda a los usuarios que se encuentra disponible SAETA APP que permite observar en tiempo real la ubicación de los coches dentro del mapa de su recorrido. De este modo cada usuario podrá estimar el tiempo de espera hasta la llegada del coche a su parada. SAETA APP puede descargarse gratuitamente desde Google Play para celulares con sistema Android y iOS.

