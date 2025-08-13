Este domingo, los más chicos viajan gratis en SAETA

El Papa León XIV avanza con serenidad en la continuidad de las reformas de Francisco
Felipe Medina resaltó que, a diferencia de su antecesor, León XIV implementará los cambios de manera pausada, enfrentando presiones de sectores conservadores.
Este 17 de agosto, los niños de hasta 12 años podrán recorrer la ciudad sin pagar boleto, siempre acompañados por un adulto responsable.Sociedad13/08/2025
Este domingo 17 de agosto, en el marco del Día de las Infancias, los menores de hasta 12 años podrán viajar sin costo en todos los colectivos SAETA del área Metropolitana. La medida se aplicará entre las 8 y las 20 horas.
El beneficio busca facilitar la participación de los niños en las diferentes actividades que se organizan para celebrar su día. Como en años anteriores, los menores deberán estar acompañados por un adulto responsable, quien sí deberá abonar su boleto.
Con esta iniciativa, la ciudad promueve que los chicos disfruten de su jornada especial, fomentando la movilidad segura y el acceso a espacios recreativos y culturales durante el festejo del Día de las Infancias.
Claudio Contardi está acusado de violación y enfrenta una posible pena de hasta 50 años de prisión por abuso sexual agravado en un contexto de violencia de género.
Fue a partir de una iniciativa de la diputada nacional Pamela Calletti. Durante el acto realizado en el Salón de los Pasos Perdidos se reconoció la trayectoria del grupo como músicos y compositores folklóricos, figuras destacadas de la cultura nacional.
Las redes sociales están modificando la forma de comunicarse de la mano de sofisticados algoritmos que premian y castigan con mayor o menor difusión según una infinidad de parámetros.
Peritos buscaron determinar la trayectoria, velocidad y ángulo del proyectil que impactó al fotógrafo durante una protesta.
El cuarto kilo de hoja de coca supera los 9.500 pesos en el Mercado San Miguel, mientras la escasez y los retrasos en la frontera con Bolivia presionan los valores al alza.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.