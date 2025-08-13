Este domingo, los más chicos viajan gratis en SAETA

Este domingo 17 de agosto, en el marco del Día de las Infancias, los menores de hasta 12 años podrán viajar sin costo en todos los colectivos SAETA del área Metropolitana. La medida se aplicará entre las 8 y las 20 horas.

El beneficio busca facilitar la participación de los niños en las diferentes actividades que se organizan para celebrar su día. Como en años anteriores, los menores deberán estar acompañados por un adulto responsable, quien sí deberá abonar su boleto.

Con esta iniciativa, la ciudad promueve que los chicos disfruten de su jornada especial, fomentando la movilidad segura y el acceso a espacios recreativos y culturales durante el festejo del Día de las Infancias.