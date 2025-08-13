Se trata de la nieta de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con la que convivió. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
Las imágenes peregrinas visitaron Vialidad Provincial
Los trabajadores y fieles aprovecharon la visita de las imágenes peregrinas para pedir salud y bienestar para sus familias.Salta13/08/2025Agustina Tolaba
Con el mes de septiembre acercándose, Salta se prepara para una de sus tradiciones religiosas más importantes: la celebración del Señor y la Virgen del Milagro, que cada año convoca a miles de fieles para rendir homenaje y expresar su devoción.
En este contexto, las imágenes peregrinas hicieron su recorrido hacia la sede de Vialidad Provincial, acompañadas por trabajadores y fieles locales. “Siempre todos los años yo estoy participando con el Milagro” comentó uno de los participantes.
Al ser consultado sobre el motivo de esta procesión, el hombre señaló que se agradece al Señor del Milagro “por todo. Las bendiciones, por la familia, por todo”, y añadió que este año solo pedía salud para todos, y reiteró que la procesión también es un momento de pedir por la gente y por el trabajo.
La visita generó un corte de tránsito en la intersección de Balcarce y España, donde efectivos de tránsito colaboraron para garantizar la seguridad de los participantes y vehículos.
La celebración del Señor y Virgen del Milagro en Salta, que se lleva a cabo durante el mes de septiembre, es un evento de profunda tradición que combina fe, agradecimiento y esperanza. Cada año, las imágenes peregrinas recorren distintas instituciones y barrios de la provincia, consolidando un vínculo espiritual entre la comunidad y sus creencias.
