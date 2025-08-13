Milei reunió a diputados oficialistas y aliados para blindar vetos en el Congreso

Javier Milei recibió a los diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados en la Quinta de Olivos. El encuentro tuvo como eje central los vetos que el Presidente emitió contra el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

La intención del Gobierno fue delinear una estrategia que permita blindar la impugnación presidencial en el recinto. Allí la oposición buscará tratar los vetos la semana que viene.

Cabe destacar que el mandatario rechazó ambas leyes, junto a la vuelta de la moratoria previsional, porque sostiene que ponen en riesgo el déficit fiscal.

“Todos los diputados de LLA vamos a defender los vetos, es lo correcto. El que duda no debería ser miembro de La Libertad Avanza”, expresó una fuente legislativa que asistió a la cena. En ese sentido, en el oficialismo también hicieron referencia a la confianza que le tienen al bloque del PRO para estas votaciones: “Nos acompañan incondicionalmente, incluso en los momentos en los que se requiere no ser casta y asumir el costo político frente a decisiones que se deben tomar para sacar adelante el país”.

Sin embargo, al Gobierno no le alcanza con la totalidad del PRO para cuidar las impugnaciones. Si durante las votaciones están los 257 diputados, LLA necesitará un tercio (86 votos) para blindarlo, y con el bloque que dirige Cristian Ritondo solo llega a 74. Es por eso que también deberá negociar con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas y a aquellos monobloques que pueden sumar un voto más.

Los rechazos del Presidente no fueron el único tema de la noche. También se habló de los proyectos de las provincias para repartir de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos.

Ambas iniciativas ya tienen la aprobación del Senado, y la oposición los impulsa en comisiones de Diputados.

En ese contexto, en Balcarce 50 dialogan con los mandatarios provinciales para evitar que estos proyectos avancen. No obstante, las dudas recaen sobre los gobernadores que crearon la alianza Provincias Unidas y que buscan partir al medio la polarización entre LLA y el kirchnerismo. Ellos son Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio TorreS (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Por otra parte, hay más tranquilidad con respecto a los mandatarios que sellaron con la gestión de Milei una alianza para los comicios del 26 de octubre. En Casa Rosada dan por descontado que Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Zdero) evitarán involucrarse en el tema.

Secretismo e invitados

Según pudo saber TN, los diputados recibieron la invitación de la cena este martes, después del mediodía. Y hasta después del atardecer, la noticia no trascendió.

Entre los invitados estaban los legisladores de La Libertad Avanza y algunos del PRO, como Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Alejandro Bongiovanni, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero. En representación de La Liga del Interior, los radicales que se alinearon con el Gobierno, estuvo Pablo Cervi, de Neuquén.