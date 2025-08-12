Diputados piden a sus pares nacionales insistir con los proyectos sobre discapacidad y jubilaciones

Mediante un proyecto de declaración, los legisladores salteños instaron a sus pares representantes de la provincia a que insistan con los proyectos vetados por Milei referidos a discapacidad, jubilaciones, moratoria y pensiones.

Política12/08/2025

63606-diputados-conformaron-los-bloques-de-cara-al-inicio-de-sesiones-legislativas

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un proyecto de declaración que insta a los legisladores nacionales por Salta a insistir con los proyectos que prevén incrementos a las jubilaciones y pensiones, así como continuar con la moratoria previsional y declarar la emergencia nacional en discapacidad.

“El proyecto surge ante una necesidad imperiosa que tiene un sector de nuestra comunidad, muchos de ellos adultos mayores”, describió el representante de Güemes, Germán Rallé.

Indicó el legislador que el presidente ya ha manifestado su rechazo a las leyes y que, de hecho, ya las ha vetado, yendo en contra así contra los derechos de todos, contra la mejora de la vida y contra la dignidad de adultos mayores y personas discapacitadas.

“Nos preocupa el desprecio cuando nuestra máxima autoridad anuncia el rechazo al proyecto, el desprecio hacia la persona mayor y hacia el discapacitado, como si fuesen una carga para el Estado”, señaló Rallé, y, finalizando, alentó a sus pares a expresarse a favor del proyecto; “no podemos decir que vamos a cuidar la cuentas siendo la variable de ajuste los que menos tienen, el ajuste tiene que llegar a los especuladores de la timba financiera”. 

