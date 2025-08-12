Tres doctores en física de la Universidad Nacional de Río Cuarto lanzaron la campaña “Mate a con-ciencia” para financiar insumos básicos y poner en funcionamiento un laboratorio de rayos x. Denuncian que el Estado dejó de cubrir gastos esenciales para la investigación.
El pollo aumentó 4,4% y la carne subió un 1,4%, en julio
En lo que va del año, el pollo acumula un incremento del 25,05% y, en la comparación interanual, la suba alcanza el 51,7%.Argentina12/08/2025
En julio, el precio del pollo fresco aumentó un 4,4% frente a junio, mientras que la carne vacuna registró un alza del 1,4%, según el relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
En lo que va del año, el pollo acumula un incremento del 25,05% y, en la comparación interanual, la suba alcanza el 51,7%. En el caso de la carne vacuna, los precios trepan 31,2% en los primeros siete meses y 58,2% en los últimos doce.
Por cortes, la falda lideró las subas de julio con un 3,1%, seguida por la picada común y la carnaza (2,9%) y el peceto (2,6%). La nalga fue el corte con menor aumento (0,18%), mientras que el matambre (-1,5%), el asado de tira (-0,13%) y el cuadril (-0,12%) mostraron bajas.
En carnicerías y supermercados, la variación promedio fue del 1,3% respecto de junio, con diferencias por zonas: Sur del GBA (+3,5%), Capital Federal (+1%), Norte del GBA (+1%) y Oeste del GBA (-0,01%).
El cerdo mostró otra dinámica: el pechito bajó 0,4% en julio, aunque acumula un alza del 8% en 2025 y del 57,9% en el último año.
La inflación de los trabajadores subió a 2% en julio y supera el 36% interanual
Un informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) expuso que la inflación de los trabajadores subió al 2% en julio con respecto al mes anterior, por lo que el alza acumulada en lo que va de 2025 es de 16,3%. Además, el incremento interanual fue del 36,5%.
El 2% de inflación de los trabajadores en julio registrado por el IET representa una leve suba con respecto a junio, cuando se había alcanzado un 1,8%. En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato oficial el miércoles.
El análisis señala que los mayores incrementos en julio se registraron en Restaurante y hoteles (+3,3%), Recreación y Cultura (+3,2%), Transporte (+3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,9%). En contrapunto, el rubro de Prendas de vestir y calzado cayó un 1,4%.
Con información de C5N
Dueños del fentanilo contaminado se agarraron a las piñas por una carrera de caballosArgentina12/08/2025
Los dueños de los laboratorios del fentanilo ya habían protagonizado un escándalo. En 2022, se pelearon a golpes en el Hipódromo de San Isidro.
Caputo restringe la suscripción de Lecaps cortas ante vencimientos de $15 billonesArgentina12/08/2025
La Secretaría de Finanzas anuncia una licitación para el 13 de agosto con ofertas de Lecaps, Boncap, Dólar Linked y Boncer.
A pesar del hallazgo, ex empleados denuncian graves irregularidades en la producción y la alerta sanitaria sigue vigente.
Tras diez años de litigio, la Corte decidirá si mantiene en suspenso la entrega del 51% de acciones como pago por el juicio millonario contra Argentina.
Tras fraude masivo, Nación deja a provincias la gestión y financiamiento de residenciasArgentina12/08/2025
Se detectaron irregularidades en 117 exámenes, la mayoría de profesionales extranjeros, y ahora cada jurisdicción establecerá sus criterios y controles.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Fuerza Patria confirmó una "Mesa Chica" para definir las candidaturas para octubre
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.