La ONU denunció una “catástrofe humanitaria provocada por el hombre” y acusa a Israel de imponer condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de los palestinos
Víctima fatal en incendios forestales que azotan España
La ola de incendios coincide con la de calor que este martes entró en su décimo día, con todas las regiones bajo aviso de riesgo y temperaturas máximas de 40 grados.El Mundo12/08/2025
Un hombre murió este martes en un incendio forestal que afectó a la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid, el primer fallecido de los numerosos fuegos que afectan a una España en plena ola de calor sofocante.
"Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el incendio forestal de Tres Cantos", escribió la presidenta regional madrileña Isabel Díaz Ayuso en la red social X.
El hombre fallecido había sufrido graves quemaduras en casi todo el cuerpo, anunciaron previamente las autoridades locales. El incendio de Tres Cantos, a 25 km del centro de Madrid, se propagó rápidamente el lunes por la noche atizado por rachas de viento de 70 km/h.
Cientos de vecinos de urbanizaciones fueron evacuados y uno resultó herido "con dolor torácico", según las autoridades.
"En apenas 40 minutos, [el fuego] ha avanzado 6 kilómetros", explicó por la noche a la prensa Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la región de Madrid.
Mientras, las playas de Tarifa, en Andalucía, volvieron a verse acechadas por las llamas de los montes cercanos, obligando a la rápida evacuación de miles de turistas.
Estos dos nuevos incendios se unen a las decenas de otros que afectan a España este martes, y que han obligado a miles de personas a abandonar sus residencias.
Con información de afp, el país
Guatemala detuvo a seis personas con más de 1.700 kilos de cocaína en operación aéreaEl Mundo12/08/2025
Cinco mexicanos y un salvadoreño fueron arrestados tras el hallazgo de mil 500 paquetes de droga interceptados en dos embarcaciones.
Entre 2019 y 2025, las filas militares pasaron de más de 560.000 a 450.000 efectivos, en un contexto de baja natalidad y envejecimiento acelerado.
Ocurrió en Pensilvania. Quedaron personas atrapadas bajo los escombros y se cree que hay dos desaparecidos.
El Gobierno iraní busca "determinar un marco de cooperación” después de haber detenido su colaboración con el organismo de la ONU.
EE.UU. y Argentina estrechan lazos: gobernador cercano a Trump llega con foco en defensa y seguridadEl Mundo12/08/2025
Brian Kemp, de Georgia, llegará al país a fin de mes junto a una delegación de la Guardia Nacional, organismo que tiene un acuerdo de asociación estratégica con las Fuerzas Armadas locales.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Fuerza Patria confirmó una "Mesa Chica" para definir las candidaturas para octubre
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.