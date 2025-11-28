Avalancha en los Alpes austríacos dejó varios esquiadores atrapados

Una avalancha en el glaciar Stubai, en los Alpes austríacos, dejó atrapados a varios esquiadores en la mañana del jueves, según reportes de medios locales. El alud ocurrió en el paso Daunscharte, una zona reconocida como peligrosa por estar fuera del área de esquí controlada.

Ocho personas resultaron parcialmente sepultadas por la avalancha, de las cuales tres sufrieron heridas leves en zonas como los antebrazos y las rodillas. De acuerdo con un portavoz policial, la mayoría pudo salir por sus propios medios, mientras que dos personas fueron rescatadas por los equipos de emergencia.

Las labores de búsqueda y rescate movilizaron a unos 250 socorristas, perros entrenados y helicópteros. Hasta el momento, nueve personas fueron halladas con vida, según la Agencia de Prensa de Austria (APA). Alrededor del mediodía, el operativo continuaba debido a la incertidumbre sobre si algunas víctimas seguían sepultadas bajo la nieve.

La avalancha en el glaciar alcanzó espesores de hasta dos metros, según informaron los operadores de las telesillas, quienes señalaron como probable causa la intervención humana en un área fuera de pista. Tras el incidente, la sección afectada de la pista de esquí fue clausurada temporalmente.

Durante los últimos días se registraron intensas nevadas en las montañas del Tirol, dotando al glaciar de Stubai de 70 centímetros de nieve reciente y acompañadas de tormentas frecuentes. Especialistas advierten que el viento favoreció la acumulación de nieve transportada, lo que incrementa el riesgo de avalanchas.

El Club Alpino Austriaco reportó que el peligro de avalanchas seguiría siendo elevado el viernes e instó a evitar pendientes con más de 30 grados de inclinación y a tomar extremas precauciones. “Los esquiadores fuera de pista y los esquiadores de travesía corren un riesgo especial debido a las nuevas acumulaciones de nieve arrastrada por el viento, causadas por las nevadas recientes y los fuertes vientos cambiantes. Además, el problema de la nieve antigua es especialmente crítico por encima de los 2.800 metros en las laderas empinadas orientadas al norte”, explicó Jörg Randl, del club.

En zonas alejadas de las pistas acondicionadas, el Club Alpino recomendó portar un equipo de emergencia completo: un transceptor de avalanchas de tres antenas, sonda, pala de aluminio resistente, teléfono móvil, botiquín, manta de rescate y saco de vivac.

El uso de airbag para avalanchas y casco de esquí también es aconsejable, dada la complejidad del terreno y las zonas de desprendimiento de rocas. En el Tirol, algunos practicantes de deportes de invierno ya cuentan con airbags para avalanchas como medida preventiva.

Este mismo jueves, por la tarde, se produjo otra avalancha en Stuben, en la región austriaca de Vorarlberg, que atrapó a un esquiador de travesía alemán de 46 años. El deportista, que estaba acompañado por cuatro personas, quedó parcialmente enterrado tras ser arrastrado unos 100 metros ladera abajo, pero logró liberarse por sí mismo. Según informó la Policía Estatal de Vorarlberg, el hombre no sufrió lesiones y descendió esquiando hasta el valle sin necesidad de asistencia.

