El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, prometió que los ahorristas podrán retirar sus depósitos en dólares en un plazo de seis a nueve meses, en medio de una crisis cambiaria que inició en 2023.
Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná
Todo sucedió en la zona del parador Isla Verde, de isla La Invernada en Rosario.El Mundo28/11/2025
Una tarde que había comenzado como un encuentro de esparcimiento en la isla La Invernada, frente a la costa norte de Rosario, se tornó en un escenario de angustia y alarma después de que Carmen Ojeda, una gendarme de 32 años, se arrojara al río Paraná y desapareciera.
La mujer participaba en una actividad recreativa junto a un grupo de amigos durante la tarde del jueves, cuando decidió ingresar al agua para nadar. Ojeda fue la única del grupo que no regresó a la superficie, generando alerta entre los presentes y desencadenando el pedido inmediato de auxilio.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, de inmediato, dieron aviso a las autoridades y Prefectura Naval Argentina desplegó un importante operativo utilizando embarcaciones. Las tareas incluyeron rastrillajes sobre el curso del Paraná, incluso en condiciones de poca iluminación natural, manteniendo la búsqueda hasta que la falta de luz impidió continuar de manera segura.
La desaparición de Carmen Ojeda se inscribe en una seguidilla de episodios trágicos ocurridos durante actividades recreativas veraniegas en los cursos de agua de la región. El martes pasado un joven de 26 años falleció ahogado en el río Coronda, en cercanías de Puerto Gaboto, luego de arrojarse al agua en una reunión con amigos. El cuerpo fue hallado durante la noche de ese mismo día.
Además, sigue activa la búsqueda de Gustavo Fabián Ibarra, un policía retirado de 39 años que cayó al río tras un choque de embarcaciones el último fin de semana, frente a San Lorenzo, sin que hasta el momento existan novedades sobre su paradero.
Con información de Infobae
Tras el ataque de un ciudadano afgano a dos miembros de la Guardia Nacional, el presidente estadounidense comunicó una suspensión permanente del ingreso de migrantes.
En su segundo día de visita pastoral, el Pontífice animó a los fieles del país y destacó la “fuerza de lo pequeño”, antes de participar en una oración ecuménica por los 1.700 años del Concilio de Nicea.
El Ministerio de Salud de Uganda confirmó un brote de sarampión en el distrito de Napak que ha causado la muerte de al menos 11 niños y suma 74 casos en dos semanas.
Los ataques alcanzaron localidades al norte del río Litani y reavivaron la tensión fronteriza, mientras el gobierno libanés advierte que vive “una guerra de desgaste unilateral”.
Hallazgo histórico: un Renoir perdido durante un siglo se vendió por USD 2 millonesEl Mundo28/11/2025
El lienzo, nunca antes exhibido ni catalogado, muestra a Gabrielle Renard y al pequeño Jean Renoir. La obra permaneció oculta en una familia francesa durante más de 100 años.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.