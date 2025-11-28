Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná

Una tarde que había comenzado como un encuentro de esparcimiento en la isla La Invernada, frente a la costa norte de Rosario, se tornó en un escenario de angustia y alarma después de que Carmen Ojeda, una gendarme de 32 años, se arrojara al río Paraná y desapareciera.

La mujer participaba en una actividad recreativa junto a un grupo de amigos durante la tarde del jueves, cuando decidió ingresar al agua para nadar. Ojeda fue la única del grupo que no regresó a la superficie, generando alerta entre los presentes y desencadenando el pedido inmediato de auxilio.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, de inmediato, dieron aviso a las autoridades y Prefectura Naval Argentina desplegó un importante operativo utilizando embarcaciones. Las tareas incluyeron rastrillajes sobre el curso del Paraná, incluso en condiciones de poca iluminación natural, manteniendo la búsqueda hasta que la falta de luz impidió continuar de manera segura.

La desaparición de Carmen Ojeda se inscribe en una seguidilla de episodios trágicos ocurridos durante actividades recreativas veraniegas en los cursos de agua de la región. El martes pasado un joven de 26 años falleció ahogado en el río Coronda, en cercanías de Puerto Gaboto, luego de arrojarse al agua en una reunión con amigos. El cuerpo fue hallado durante la noche de ese mismo día.

Además, sigue activa la búsqueda de Gustavo Fabián Ibarra, un policía retirado de 39 años que cayó al río tras un choque de embarcaciones el último fin de semana, frente a San Lorenzo, sin que hasta el momento existan novedades sobre su paradero.

