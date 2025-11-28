El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, prometió que los ahorristas podrán retirar sus depósitos en dólares en un plazo de seis a nueve meses, en medio de una crisis cambiaria que inició en 2023.
León XIV pidió paz en Estambul y alentó a la comunidad católica de Turquía
En su segundo día de visita pastoral, el Pontífice animó a los fieles del país y destacó la “fuerza de lo pequeño”, antes de participar en una oración ecuménica por los 1.700 años del Concilio de Nicea.El Mundo28/11/2025
El papa León XIV alentó este viernes en Estambul a la pequeña comunidad católica de Turquía, en el segundo día de su primer viaje pastoral, informaron medios internacionales.
Lo hizo antes de participar en una oración con los ortodoxos con motivo de los 1.700 años del Concilio de Nicea, considerado un hito fundacional del cristianismo, confirmó la Agencia Noticias Argentinas con información internacional del sitio RFI.
Turquía es un país de mayoría abrumadoramente musulmana, pero, aun así ,el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica fue recibido con fervor por cientos de fieles reunidos en la catedral del Espíritu Santo de Estambul.
"El mundo necesita paz, en todas partes. Tenemos problemas graves, en particular en nuestra región y en nuestro país: los extranjeros, los refugiados... creo que el papa tendrá el poder de ayudarlos y que hará todo lo posible. Es lo que más deseo", comentó una mujer que se encontraba entre la multitud, subraya el sitio francés.
Al Papa se lo notó emocionado, indica la crónica, mientras que agrega que en ese lugar infundió ánimos a sacerdotes y fieles.
"La lógica de lo pequeño es la verdadera fuerza de la Iglesia" católica, en un país en el que los cristianos luchan contra un fuerte sentimiento de exclusión, comentó.
Tras el ataque de un ciudadano afgano a dos miembros de la Guardia Nacional, el presidente estadounidense comunicó una suspensión permanente del ingreso de migrantes.
Todo sucedió en la zona del parador Isla Verde, de isla La Invernada en Rosario.
El Ministerio de Salud de Uganda confirmó un brote de sarampión en el distrito de Napak que ha causado la muerte de al menos 11 niños y suma 74 casos en dos semanas.
Los ataques alcanzaron localidades al norte del río Litani y reavivaron la tensión fronteriza, mientras el gobierno libanés advierte que vive “una guerra de desgaste unilateral”.
Hallazgo histórico: un Renoir perdido durante un siglo se vendió por USD 2 millonesEl Mundo28/11/2025
El lienzo, nunca antes exhibido ni catalogado, muestra a Gabrielle Renard y al pequeño Jean Renoir. La obra permaneció oculta en una familia francesa durante más de 100 años.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.