Tragedia en Uganda: 11 niños murieron por brote de sarampión
El Ministerio de Salud de Uganda confirmó un brote de sarampión en el distrito de Napak que ha causado la muerte de al menos 11 niños y suma 74 casos en dos semanas.El Mundo28/11/2025
Al menos 11 niños murieron por sarampión en el distrito semiárido nororiental de Napak, en Uganda, desde que se declaró el brote hace dos semanas, informó el Ministerio de Salud.
En una actualización de la situación, emitida el jueves por la noche, la cartera sanitaria reportó un total acumulado de 74 casos y 11 muertes en los 12 subcondados de las comunidades pastoriles, según un informe de Xinhua al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
El Ministerio confirmó el brote el pasado 19 de noviembre, después de que un caso sospechoso de sarampión ingresó el 15 de noviembre en la sala de pediatría del Hospital de Matany.
"Se está llevando a cabo una búsqueda activa de vigilancia y se actualizará la lista. La campaña de vacunación masiva contra el sarampión y la rubéola aún no ha comenzado", afirmó el Ministerio en el informe.
Entre los factores de riesgo identificados por la cartera sanitaria se encuentran la baja cobertura de inmunización contra el sarampión en los subcondados más afectados, las malas condiciones de vivienda, el hacinamiento en los hogares y la alta tasa de desnutrición entre los niños menores de cinco años.
El año pasado, el Ministerio reportó un brote de sarampión en 56 distritos del país del este de África.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de la tos y los estornudos, y causa una enfermedad grave. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos rojos y llorosos.
Según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas suelen aparecer entre siete y 14 días después de la infección.
Con información de Noticias Argentinas
