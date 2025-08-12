Efectividad del Plan Güemes en Salta: Destacan la desarticulación de organizaciones narcocriminales

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, participó en la reunión interinstitucional del Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, presidida por el director Nacional de Fronteras e Hidrovías del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gustavo Ferragut y Virginia Cornejo, directora Nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo en Salta.

En ese marco, los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron sobre la Resolución Ministerial 830/2025 que formalizó al Comando Unificado Federal que impulsa mecanismos de coordinación entre organismos nacionales, provinciales, municipales y binacionales que intervienen en los pasos fronterizos de Aguas Blancas y Salvador Mazza.

Se abordaron diversos temas, como la articulación logística y operativa entre los diferentes organismos que integran el Plan Güemes. Además, hubo espacios de diálogo con las autoridades municipales, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Migraciones, entre otros invitados a la mesa de trabajo.

El ministro Gaspar Solá resaltó la efectividad del Plan Güemes y la articulación investigativa con la Policía de Salta, que en pocos meses permitió desarticular tres organizaciones narcocriminales que operaban en la provincia con vínculos nacionales e internacionales. También destacó el fortalecimiento del trabajo interfuerzas con Policías de otras provincias.

Asimismo, subrayó la importancia de coordinar acciones con los organismos nacionales de control y de atender la demanda social que se genera en los ejidos urbanos de las localidades.

El encuentro se realizó en el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional. Participaron de la primera jornada el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. También estuvieron presentes el jefe de Policía, Diego Bustos; autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, la Dirección General de Aduanas y de Migraciones.