Efectividad del Plan Güemes en Salta: Destacan la desarticulación de organizaciones narcocriminales

Los precios de YPF en Salta: el inesperado descenso que se registró hoy
En lo que va de agosto, la petrolera estatal ya registró su cuarto aumento, con variaciones que, en ocasiones, suceden hasta dos o tres veces en menos de 24 horas.
El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, participó del encuentro presidido por autoridades de la Dirección Nacional de Fronteras. Se articularon acciones con diferentes organismos que integran el Plan Güemes.Salta12/08/2025
El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, participó en la reunión interinstitucional del Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, presidida por el director Nacional de Fronteras e Hidrovías del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gustavo Ferragut y Virginia Cornejo, directora Nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo en Salta.
En ese marco, los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron sobre la Resolución Ministerial 830/2025 que formalizó al Comando Unificado Federal que impulsa mecanismos de coordinación entre organismos nacionales, provinciales, municipales y binacionales que intervienen en los pasos fronterizos de Aguas Blancas y Salvador Mazza.
Se abordaron diversos temas, como la articulación logística y operativa entre los diferentes organismos que integran el Plan Güemes. Además, hubo espacios de diálogo con las autoridades municipales, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Migraciones, entre otros invitados a la mesa de trabajo.
El ministro Gaspar Solá resaltó la efectividad del Plan Güemes y la articulación investigativa con la Policía de Salta, que en pocos meses permitió desarticular tres organizaciones narcocriminales que operaban en la provincia con vínculos nacionales e internacionales. También destacó el fortalecimiento del trabajo interfuerzas con Policías de otras provincias.
Asimismo, subrayó la importancia de coordinar acciones con los organismos nacionales de control y de atender la demanda social que se genera en los ejidos urbanos de las localidades.
El encuentro se realizó en el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional. Participaron de la primera jornada el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. También estuvieron presentes el jefe de Policía, Diego Bustos; autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, la Dirección General de Aduanas y de Migraciones.
En lo que va de agosto, la petrolera estatal ya registró su cuarto aumento, con variaciones que, en ocasiones, suceden hasta dos o tres veces en menos de 24 horas.
El nosocomio intervino a una paciente con una estenosis subglótica severa, combinando técnicas de resección y ampliación de la vía aérea.
Desde las 8.30, el equipo de Hemoterapia recibe donantes en la iglesia universal y registra voluntarios para donar médula ósea.
Desde las 10 hasta las 16, vecinos podrán acceder a carnes, frutas, verduras y más con un 30% de descuento en las canchas de La Rivera. La fecha fue reprogramada por las lluvias del viernes.
El plan “Casa Propia con Ahorro Previo” sigue su marcha en Salta Capital; el remanente se definirá el martes 12 en Lotería de Salta con transmisión en vivo.
El objetivo es evitar riesgos fitosanitarios que podrían producirse a raíz del contrabando de frutas y verduras, como así también controlar el ingreso de animales con enfermedades zoonóticas y no zoonóticas.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.