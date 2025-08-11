Diputados salteños piden a legisladores nacionales rechazar veto presidencial

El martes 12 de agosto, la Cámara de Diputados de la provincia de Salta tendrá una jornada crucial. El Expte. Nº 91-52.731/25 contiene un Proyecto de Declaración que hace un llamado a los legisladores nacionales de Salta para que actúen en defensa de tres proyectos de ley aprobados por el Congreso Nacional y vetados por el Decreto Nacional N° 534/2025.

La iniciativa, impulsada por un amplio grupo de diputados del bloque "B. J. Gustavo Sáenz Conducción", tiene como objetivo principal proteger los intereses de jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Los proyectos de ley vetados abarcan temas centrales para la agenda social del país: el resguardo del incremento a las jubilaciones y pensiones, la continuidad de la moratoria previsional, y la declaración de la emergencia nacional en materia de discapacidad.

El texto de la declaración vería con agrado que los legisladores nacionales "insistan" en estas normativas, utilizando los mecanismos legales para revertir el veto presidencial. La propuesta tiene como firmantes a un extenso listado de diputados, entre ellos Germán Rallé, Luis Albeza, Esteban Amat Lacroix, Gerónimo Arjona, y muchos más, reflejando un consenso importante dentro del bloque oficialista para abordar este tema.

El proyecto de declaración se encuentra aún sin dictámenes de las comisiones de PYMES, Defensa del Consumidor, Asuntos Laborales, Previsión Social y MERCOSUR; de Derechos Humanos y Personas Mayores; y de Derechos de las Personas con Discapacidad.