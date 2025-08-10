UNSa apuesta a la coordinación con municipio y provincia para sostener políticas de inclusión

Luis Portelli, recientemente designado secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Salta, confirmó que inició conversaciones con el municipio capitalino y el Gobierno provincial para firmar convenios orientados a fortalecer el acceso de los estudiantes a servicios sociales y alimentarios.

El funcionario aseguró que encontró un “muy buen diálogo” con ambas administraciones y que su objetivo fue sostener las políticas de inclusión existentes, al tiempo que buscó ampliarlas con nuevos programas.

“Creemos que podemos trabajar mancomunadamente para sostener y mejorar lo que ya tenemos en la universidad”, señaló en diálogo con "Qué Domingo", por Aries.

Según explicó, las líneas de trabajo incluyen colaboración con dependencias municipales y otras secretarías provinciales para optimizar recursos y mantener el funcionamiento de programas clave como becas y asistencia alimentaria.

Portelli planteó que la articulación con distintos niveles del Estado permitirá diseñar estrategias a largo plazo, con el fin de mejorar las condiciones de permanencia de los estudiantes en la UNSa.