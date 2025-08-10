Del lunes 11 al sábado 16 de agosto estarán disponibles artículos infantiles elaborados en los talleres de laborterapia que se brindan en las unidades carcelarias. La atención al público será en Hipólito Yrigoyen 821.
Juegos y espectáculos: Domingo de fiesta por el Día del Niño en el Bicentenario
Con entrada libre y gratuita, este domingo el Parque del Bicentenario será escenario de una feria temática con actividades recreativas para toda la familia, emprendedores locales, patio de comidas y espectáculos en vivo.Sociedad10/08/2025
El Ministerio de Turismo y Deportes invita a la comunidad a participar de la celebración del Día de las Infancias que se llevará a cabo este domingo 10 de agosto, de 11 a 21 horas, en el sector del anfiteatro del Parque del Bicentenario.
Durante la jornada, las familias podrán disfrutar de una propuesta gratuita, inclusiva y recreativa, pensada especialmente para que niños y niñas vivan experiencias inolvidables en un entorno seguro y al aire libre. El evento incluirá la participación de emprendedores locales, quienes ofrecerán una feria con productos originales y creativos vinculados al mundo infantil. Además, habrá un patio gastronómico con foodtrucks, donde se podrá acceder a una amplia variedad de opciones dulces y saladas para todos los gustos.
La programación contará con espectáculos musicales, circenses y de entretenimiento infantil durante todo el día. En este marco, se destaca la presentación especial del reconocido artista Carlitos Melián, quien ofrecerá un show para toda la familia el domingo 10 en el escenario principal.
El espacio contará también con un área de juegos gigantes, con peloteros, inflables, camas elásticas y otras atracciones diseñadas para el disfrute de los más pequeños. A lo largo de ambas jornadas se realizarán sorteos y se entregarán premios y sorpresas, donados por emprendedores y empresas que acompañan la propuesta.
Esta iniciativa forma parte del trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo y Deportes, la administración del parque y distintos actores del ecosistema emprendedor local, con el objetivo de fortalecer el rol del Parque del Bicentenario como un espacio de encuentro comunitario y de disfrute para las familias salteñas.
Adiós a una voz icónica: Falleció Bruno Iezzi, referente de la radio salteña
Aries se une al dolor de la familia y amigos del reconocido locutor Bruno Iezzi, quien falleció a los 93 años. Una de las voces más queridas y un verdadero maestro de la radiofonía de Salta.
Lactancia materna: Destacan la importancia de “preparar el pecho” durante el embarazoSociedad08/08/2025
La ginecóloga, Mónica Gelsi, destacó el valor de la leche materna como alimento y como vínculo de apego con el bebé. “Desde los siete meses de gestación, tienen que empezar a hacerse los masajitos, preparar el pezón para no lastimarse", dijo.
La doctora Alejandra Cebrelli advirtió sobre las intenciones del discurso libertario de deshumanizar a cualquier crítico de la Administración Milei. La creación de ‘monstruos’ y el llamado a ‘destruirlos’, como práctica habitual del presidente y sus seguidores.
Científicos advierten sobre un posible retroceso irreversible del emblemático glaciar patagónico, afectado por cambios climáticos desde 2019.
Realizan un ciclo de formación para jóvenes salteños se preparan para votar por primera vezSociedad07/08/2025
Más de 30 mil adolescentes de 16 y 17 años votarán por primera vez en Salta en las elecciones nacionales del 26 de octubre, usando Boleta Única de Papel. La secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, brindó detalles del ciclo "Participar es la que va", que promueve la formación cívica y el compromiso democrático en estudiantes secundarios.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Calendario de lucha docente en Salta: El plan de Sitepsa para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea de este sábado.