La IA y el fútbol: Qué dijo del partido Boca-Racing

Este fin de semana retornará la actividad del Torneo Clausura 2025 con una jornada que contará con un importante enfrentamiento entre Boca Juniors y Racing Club que se disputará en La Bombonera.

Teniendo en cuenta este importante compromiso para ambos equipos en disputa, Gemini, la herramienta basada en inteligencia artificial fue consultada y sobre ello sostuvo que “el pronóstico más sólido apunta a un empate”, ratificó.

Se debe recordar que los dos últimos cara a cara entre el Xeneize y la Academia, se quedaron en manos del equipo de Avellaneda.

¿Cómo viene el panorama de los dos equipos antes del clásico?

El cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo no ha tenido un presente apropiado. Aún no conoce la victoria y acude a este enfrentamiento luego de perder ante Huracán.

Los de Avellaneda, entre tanto, tampoco tiene buenos números en el actual campeonato. Su último juego en el Clausura fue ante el Pincha en un enfrentamiento donde sufrió una derrota por 1 a 0 en su estadio.

¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Boca y Racing?

El compromiso se disputará este sábado 9 de agosto desde el estadio Alberto J. Armando a partir de las 16.30 y podrá verse desde la pantalla de ESPN Premium.

Con información de 442