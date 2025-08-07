El arquero de Aston Villa y de la Selección Argentina vuelve a estar nominado al premio que ganó en las últimas dos ediciones.
La IA y el fútbol: Qué dijo del partido Boca-Racing
Ambos equipos se van a estar enfrentando en el marco de la cuarta fecha del campeonato. ¿Qué dice la IA sobre este asunto?Deportes07/08/2025
Este fin de semana retornará la actividad del Torneo Clausura 2025 con una jornada que contará con un importante enfrentamiento entre Boca Juniors y Racing Club que se disputará en La Bombonera.
Teniendo en cuenta este importante compromiso para ambos equipos en disputa, Gemini, la herramienta basada en inteligencia artificial fue consultada y sobre ello sostuvo que “el pronóstico más sólido apunta a un empate”, ratificó.
Se debe recordar que los dos últimos cara a cara entre el Xeneize y la Academia, se quedaron en manos del equipo de Avellaneda.
¿Cómo viene el panorama de los dos equipos antes del clásico?
El cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo no ha tenido un presente apropiado. Aún no conoce la victoria y acude a este enfrentamiento luego de perder ante Huracán.
Los de Avellaneda, entre tanto, tampoco tiene buenos números en el actual campeonato. Su último juego en el Clausura fue ante el Pincha en un enfrentamiento donde sufrió una derrota por 1 a 0 en su estadio.
¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Boca y Racing?
El compromiso se disputará este sábado 9 de agosto desde el estadio Alberto J. Armando a partir de las 16.30 y podrá verse desde la pantalla de ESPN Premium.
Con información de 442
Conmebol informó las ternas arbitrales de los partidos de octavos de final, y al Millonario le tocó un brasileño que es mirado de reojo.
Kevin Zenon quiere dejar BocaDeportes07/08/2025
El mediocampista expresó su deseo de emigrar a Europa. Esto se da luego de una primera oferta del Olympiacos de Grecia, rechazada por el Xeneize.
Boca confirmó las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini en el área de gestión de fútbol. Con el Consejo de Fútbol fuera de escena, el nombre de Carlos Fernando Navarro Montoya aparece dentro de la carpeta del presidente Juan Román Riquelme.
La pesadilla de Benedetto en Newell’s: se volvió a lesionar, no estará en Salta y se pierde el clásicoDeportes07/08/2025
El delantero Darío Benedetto sufrió una nueva lesión muscular todavía sin debutar en el club, no podrá jugar ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en Salta por Copa Argentina y todo indica que tampoco estará disponible para el clásico frente a Rosario Central.
El "Ciclón" busca recuperarse tras el golpe en Copa Argentina, mientras que el "Fortín" piensa en el Clausura sin descuidar su gran objetivo: la Copa Libertadores. Se enfrentan este jueves a las 19 en el Nuevo Gasómetro.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
Se cumplen 60 años de “Help!”: un disco clave en la evolución de los BeatlesCultura & Espectáculos06/08/2025
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.