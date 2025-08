Leavy: "Sáenz va a tener que tomar una decisión"

El Senador Nacional Sergio Leavy, representante de Unión por la Patria y del Partido de la Victoria, visitó Cara a Cara donde insistió en la necesidad de que el Gobernador Gustavo Sáenz, a pesar del rol ejecutivo que le toca jugar, intervenga en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

"Lo escuché al gobernador con buen tino decir, que no va a presentar candidatos, pero seguramente va a tener que hacer algo", explicó Leavy en diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña.

Leavy reconoce que Sáenz tiene la obligación de gestionar, sin embargo puso el ejemplo del bloque de cinco gobernadores, en referencia a Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz y Chubut, que anunciaron un frente Federal para presentar candidatos propios, en función de evitar un desarrollo de LLA en sus provincias y en el Congreso. "Van a presentar lista propia porque no quieren juntarse con LLA porque se lo termina comiendo", explicó el Senador.

En este cuadro aseguró que el Gobernador de Salta Gustavo Sáenz "va a tener que tomar una decisión".

"Si La Libertad Avanza sale sola, fortificada, y nosotros no podemos hacer la unidad que estoy bregando, puede haber mucha diferencia entre LLA y nosotros separados", y agregó, "No es lo mismo que el frente le gane a LLA, volvés a tomar fuerza, ahora si esto no ocurre, que haya poca diferencia, entonces ¿No aparece hoy un dirigente que viene por vos?", se interrogó el Senador.

Con estos elementos en el análisis insistió en la necesidad de que Sáenz tome posición por el desarrollo del proceso electoral en favor de un candidato. "Gustavo Sáenz va a tener que tomar una decisión con sus sesenta intendentes, que es la fuerza territorial que tiene, vamos a ayudar a esto, para que tengamos un frente con la mayor cantidad de partidos y podamos elegir a los mejores representantes del anti motosierra", finalizó.