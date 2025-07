El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, la semana pasada, confirmó su candidatura a senador nacional en las elecciones de octubre y advirtió sobre los efectos que, a su juicio, las políticas del gobierno de Javier Milei están teniendo sobre la provincia.

En diálogo con Pasaron Cosas, Urtubey afirmó que las políticas libertarias “le están haciendo mucho daño a Salta, a los salteños”.

Urtubey explicó que su postulación surgió de un proceso colectivo dentro de un frente amplio que incluye a varios partidos. “Muchos de ellos me plantearon la necesidad de que sea yo quien encabece el proceso, justamente por la necesidad de tener el candidato más competitivo posible”, detalló. Para el dirigente, la urgencia política no deja margen para especulaciones: “No hay espacio para correrse a un costado, para no comprometerse”.

Con críticas hacia sectores internos que postergan definiciones, señaló que mientras en su espacio algunos dudan, los candidatos del oficialismo nacional ya recorren la provincia. “Ellos son muy competitivos, nosotros estamos como corriendo de atrás”, advirtió. Frente a ese escenario, instó a abandonar las disputas internas: “No tenemos que perder tiempo en discusiones de roscas políticas”, respondió a las intenciones de Sergio Leavy, quien buscará conservar la banca en la Cámara Alta nacional.

El exmandatario provincial también reivindicó su lugar en el nuevo escenario político. “Nunca fui senador nacional, nunca discutí un proyecto nacional desde el poder. Lo que estoy planteando es algo diferente a lo que plantea Milei y también algo distinto a lo anterior, porque la gente ya le dijo que no”, expresó, diferenciándose tanto del oficialismo actual como del kirchnerismo.

Para Urtubey, el desafío es recuperar la conexión con las necesidades reales. “No es un amontonamiento de dirigentes en contra de alguien, es unirse a favor de la gente que está sufriendo”, concluyó, insistiendo en que la verdadera disputa no es entre nombres, sino sobre el rumbo del país.