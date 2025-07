Tras el anuncio de Juan Manuel Urtubey como candidato a senador nacional por Salta, el actual legislador y referente del peronismo salteño, Sergio Leavy, en Agenda Abierta criticó al adelantamiento electoral del exgobernador y pidió “unidad y responsabilidad” en la conformación de un frente opositor.

“Estamos trabajando en un armado amplio, no anti Milei, sino en defensa de los argentinos, de los salteños. Firmamos un documento muy interesante que no habla de candidaturas, y me parece muy osado adelantarse cuando ni siquiera se cerró el frente”, afirmó Leavy.

El senador recalcó que, para ser competitivos, es necesario “aglutinar a todo el campo nacional y popular, a todos los que estén en contra de la motosierra y las políticas de ajuste de Milei”. En ese sentido, insistió en que el momento de definir candidaturas llegará recién después del 7 de agosto, fecha límite para el registro de frentes electorales.

Leavy también reconoció sus propias intenciones de renovar su banca en el Senado: “Yo también tengo intenciones de repetir. Demostre coherencia, voté como tenía que votar y defendí lo que teníamos que defender. Pero eso no significa que me postule hoy. Primero hay que construir el espacio colectivo”.

Además, señaló que tuvo reuniones con varias diputadas y dirigentes del interior con aspiraciones de integrar las listas, y consideró que un intendente podría acompañar la fórmula. “Este es un frente abierto, bienvenido todo aquel que se quiera sumar. Pero después del 7 hay que definir entre todos y todas quién es el que tiene más respaldo, quién representa mejor este espacio”, sentenció.

Por último, destacó el rol clave que tuvo el Senado para frenar iniciativas del oficialismo nacional: “Constituimos un bloque de 34 senadores que fue una barrera para las medidas de Milei. Tenemos que seguir construyendo desde ahí con responsabilidad y unidad”.