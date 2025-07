Laura Jorge, concejal de La Libertad Avanza, se expresó luego de la sesión donde el cuerpo que integra rechazara la renuncia presentada por Pablo López, concejal denunciado ante la Justicia por extorsión y violencia de género.

“La verdad, sorprendida con todo lo que pasó, nunca me imaginé; yo trabajaba en el Concejo con él y darme con esta noticia fue un shock”, aseguró la edil, y destacó el accionar de su partido para con el concejal denuncia aduciendo que LLA “actuó rápidamente, no se encubrió su accionar, se lo expulsó del partido y se le solicitó la renuncia a su cargo”.

Para Jorge es injusto que, siendo ella la única representante libertaria activa en el cuerpo se la responsabilice por el presunto accionar de López.

“Es lo mismo que me quieran hacer responsable a mí del accionar o del vínculo que tenía él con su pareja de 6 años; era su pareja y nosotros estábamos ajenos a esta situación. Yo quedé sorprendida por la situación, de hecho, he acompañado lo que los concejales votamos”, indicó.

En este punto cabe aclarar que, durante su intervención en la sesión, Jorge consideró que la renuncia de López a su banca no debía debatirse ya que, indicó, el cuerpo deliberativo comunal – tal cual lo establece la Carta Orgánica Municipal – no tiene facultades para esa tarea; de hecho, al referirse a López, Jorge lo nombró como “ex concejal”.

Lo cierto es que el cuerpo votó el rechazo a la renuncia del libertario y Jorge levantó su mano como el resto de los ediles, aprobando la moción.

Consultada sobre el sentido de su voto, la concejal señaló que encontró razones en las exposiciones de sus pares; “nosotros repudiamos el accionar de Pablo, desde LLA se le soltó la mano porque no corresponde que nos hagamos cargos de cuestiones personales que, obviamente, repudiamos. El tendrá la vía judicial para defenderse, moralmente, para nosotros, está inhabilitado para formar parte del cuerpo”, aseguró.

Por otro lado, Jorge se refirió al pasaje de su intervención en la sesión donde apuntó contra sus pares – sin dar nombres, claro – por juzgar la capacidad moral de López mientras, aseguró, hay otras personas que ocupan bancas en ese Concejo con causas judiciales de la misma índole.

“Cuando decimos que quieren hacer leña del árbol caído, todos repudiamos la situación, pero la provechan para atacar a LLA. Tenemos conocimiento de que hay personas ocupando la banca y que tienen este tipo de denuncias”, disparó, y continuó: “No puedo dar nombres hasta que podamos corroborarlo, molesta que tengan una vara para LLA y a un ex presidente que golpeaba a su esposa embarazada no lo expulsaron ni nada”, completó.

Finalmente, Jorge explicó que todas las acciones que se están tomando por el caso corresponden al mandato actual de López, por lo que podría asumir su cargo nuevamente en diciembre ya que renovó su banca en las elecciones pasadas. No obstante la formalidad, para la concejal no intentará asumir.

“López no pertenece a LLA, imagino que no intentará asumir, el repudio de la sociedad es real, no creo que le dé la cara querer volver a ocupar una banca en el Concejo Deliberante”, sentenció.