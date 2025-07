En Agenda Abierta, el senador nacional Sergio Leavy volvió a lanzar duras críticas contra el gobierno de Javier Milei por lo que considera un “desmantelamiento planificado” del Estado nacional en áreas clave como ciencia, tecnología, infraestructura y servicios básicos.

“La semana pasada estuvimos en contra del veto a la ayuda para Bahía Blanca. Es la segunda vez que Milei la rechaza. Esta vez le ofrecimos fondos para que los administre directamente el municipio, no era plata para el gobernador, pero ni así la aceptaron”, denunció Leavy. Y lo comparó con el caso de los alimentos retenidos por el Gobierno: “Como con los alimentos que se pudrían, prefieren que no lleguen a la gente”.

El legislador explicó que el Senado votó casi por unanimidad el rechazo al decreto presidencial. “Ahora va a Diputados, y es probable que sea el primer DNU que se caiga”, adelantó. También recordó el rechazo al decreto 70/23, que había derogado más de 700 leyes y otorgado al Ejecutivo facultades extraordinarias.

En esa línea, Leavy denunció que “se eliminaron instituciones clave como el INTI, el INTA, el Instituto Nacional del Cáncer, y ahora hasta el sistema de investigación científica y energética está siendo vaciado”.

“¿Qué puede molestarle al Gobierno un instituto que investiga para curar el cáncer? Si no invertís en ciencia y tecnología, condenás al país a exportar materias primas sin valor agregado. Eso es condenar al pueblo argentino al atraso y a la dependencia”, sostuvo.

Y agregó con tono irónico: “Si al menos se guardara para fortalecer reservas, uno podría decir que no se malgasta. Pero no se invierte ni en jubilaciones. A los jubilados no les quieren dar un 7,2% de aumento: son apenas 22 mil pesos, dos kilos de puchero. ¿Y eso hace fracasar un gobierno?”.

Leavy concluyó señalando que el modelo actual busca un país sin trabajo argentino, sin ciencia, sin obra pública y sin horizonte: “Nos quieren convertir en una colonia sin futuro. Nosotros vamos a seguir defendiendo otro proyecto de país”.